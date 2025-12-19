Logo SportMediaset

Calcio
LE PAROLE

De Siervo: "Milan-Como a Perth? Possibili altre partite all'estero l'anno prossimo"

L'ad della Lega Serie A a Sportmediaset: "L'anno prossimo niente Supercoppa in Arabia. Washington? Abbiamo tante offerte, anche e soprattutto da Asia e Medio Oriente"

di Alessandro Franchetti
19 Dic 2025 - 19:53

L'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter: "L'anno prossimo non si giocherà in Arabia Saudita - ha anticipato -. Washington? Abbiamo tante offerte, anche e soprattutto da Asia e Medio Oriente".

Poi di nuovo sulla decisione di far giocare Milan-Como a Perth: "E' un sacrificio che chiediamo ai nostri tifosi, credo che lo abbiano compreso. Abbiamo bisogno dei mercati internazionali. Siamo i primi ma tutte le grandi leghe giocheranno almeno una gara all'estero nei prossimi anni. Le leghe americane lo fanno da tempo, il Giro d'Italia partirà dall'Ungheria e si correranno fuori dall'Italia 3 tappe su 21. Noi parliamo dello 0,25%, un sacrificio piccolo per cercare nuovi spettatori e restare tra le prime 4 leghe al mondo".

supercoppa
de siervo

