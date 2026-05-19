Milan, venerdì la squadra torna in ritiro per preparare il match col Cagliari
Una scelta condivisa da Allegri, staff e squadra, che ha capito che quello di settimana scorsa ha ridato unità e serenità al gruppo
Il Milan si compatta in vista della partita più importante, tutti a Milanello per preparare al meglio la gara di domenica sera contro il Cagliari a San Siro che può decidere l'intera stagione. A partire da venerdì, la formazione rossonera tornerà ufficialmente in ritiro per isolarsi e mantenere alta la concentrazione in un momento che non ammette alcun margine di errore, una scelta condivisa da Allegri, il suo staff e dalla squadra, che ha capito che quello di settimana scorsa prima del Genoa ha ridato unità e serenità al gruppo e tramite i leader del gruppo avrebbe addirittura dato l'input per il nuovo ritiro.
La conferma nelle parole di Rabiot dopo la gara di Marassi: "Il ritiro ci è servito. Ci ha permesso di allenarci di più, di fare delle cose che non facevamo di solito, di parlarci fra di noi, portando fiducia a tutti. Non ascoltiamo ciò che si dice fuori. Eravamo in una bolla".
E in una bolla il Milan vuole tornare per non sbagliare nulla in vista di una partita che vale 80 milioni, il programma della settimana decisiva prevede un doppio allenamento mercoledì, un giorno libero giovedì e venerdì l'appuntamento di nuovo nel centro sportivo di Carnago per il ritiro. La squadra lavorerà al completo e Allegri avrà tutto il tempo per scegliere la formazione migliore, ma la sensazione è che si affiderà all'esperienza e alla classe di Luka Modric, che è tornato pienamente a disposizione e se farà una settimana di allenamenti pieni si riprenderà il suo posto a centrocampo.
Oltre al croato ci saranno altri tre rientri importanti per la gara contro i già salvi rossoblù, quelli di Saelemaekers, Estupinan e Rafa Leao, ma nessuno dei tre è sicuro di una maglia da titolare. La buona prova di Athekame a Marassi mette infatti in dubbio il rientro dal 1' del belga, mentre il numero 10, che potrebbe anche essere alla sua ultima partita a San Siro, al momento parte dietro Nkunku (il più in forma degli attaccanti) e Pulisic, che a Genova è apparso in netta crescita. Proprio a Genova ha invece deluso ancora una volta Gimenez, che nelle gerarchie parte dietro a Fullkrug e che probabilmente in estate verrà ceduto.
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