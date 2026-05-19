Milan, venerdì la squadra torna in ritiro per preparare il match col Cagliari

E in una bolla il Milan vuole tornare per non sbagliare nulla in vista di una partita che vale 80 milioni, il programma della settimana decisiva prevede un doppio allenamento mercoledì, un giorno libero giovedì e venerdì l'appuntamento di nuovo nel centro sportivo di Carnago per il ritiro. La squadra lavorerà al completo e Allegri avrà tutto il tempo per scegliere la formazione migliore, ma la sensazione è che si affiderà all'esperienza e alla classe di Luka Modric, che è tornato pienamente a disposizione e se farà una settimana di allenamenti pieni si riprenderà il suo posto a centrocampo.