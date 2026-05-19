Inter, vertice Marotta-Ausilio-Chivu in sede: scatta il piano mercato. Da Nico Paz a Pavard, tutte le mosse

Sulla trequarti sarà cercato un giocatore diverso da quelli attualmente in rosa, che possa cambiare passo e dare alternative all'attacco. Tutto porta a Nico Paz ma l'argentino è in una situazione complessa. Il Real Madrid ha il diritto di recompra ma bisogna capire cosa deciderà Mourinho: i Blancos lo riscatteranno e lo terranno? Lo riscatteranno e lo cederanno? Lo lasceranno al Como, per acquistarlo tra un anno (il diritto di recompra c'è anche per l'estate 2027) o lo lasceranno definitivamente a Fabregas? Di sicuro Oaktree lo vede come leva anche per farne un simbolo del futuro nerazzurro: giovane, talentuoso e dai costi "sostenibili" visto che il cartellino è importante, si parla di 50-60 milioni, ma l'ingaggio ancora no (attualmente guadagna 300.000 euro netti). Se Nico Paz restasse un sogno, attenzione al ritorno di fiamma per Moussa Diaby, già cercato a gennaio, se l'Al Ittihad lo lasciasse partire a certe condizioni.