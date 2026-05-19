Inter, vertice Marotta-Ausilio-Chivu in sede: scatta il piano mercato. Da Nico Paz a Pavard, tutte le mosse

Per quanto riguarda le partenze, scontate quelle di Sommer, Acerbi e Darmian in scadenza di contratto. De Vrij potrebbe rinnovare e restare, Mkhitaryan - pure lui in scadenza - invece deve ancora sciogliere le riserve: si ritirerà o deciderà di continuare (e in quel caso va capito se l'Inter gli offrirà un'altra stagione o invece l'armeno potrebbe scegliere l'avventura in un altro Paese). La situazione di Josep Martinez è in evoluzione: sembrava destinato a partire ma ha riconquistato terreno e potrebbe anche essere promosso titolare. Anche tutto ciò che riguarda Alessandro Bastoni non può dirsi definito, il Barcellona ha mollato la presa e va capito se sarà una scelta definitiva o meno. L'Inter lo terrebbe volentieri e lo lascerebbe andare via solo in caso di maxi-offerta, sopra i 60 milioni di euro.