Rivoluzione AI per i Mondiali 2026: gli avatar 3D dei giocatori in aiuto degli arbitri

Pierluigi Collina, Chief Refereeing Officer della Fifa, mette subito in chiaro che questa novità non depotenzierà il ruolo del guardalinee, durante un evento a Milano nello Spazio Lenovo: "Ne avremo sempre bisogno, la tecnologia mira alla rilevazione geografica ma servirà sempre l'intervento umano per stabilire se sia punibile o meno. Questo è un supporto, serve per avere risposte il più precise possibile. Lo scheletro degli atleti non è ovviamente uguale per tutti, ora sarà personalizzato per altezza, volume e anche per la lunghezza dei piedi".