Rivoluzione AI per i Mondiali 2026: gli avatar 3D dei giocatori in aiuto degli arbitri

Collina: "È un supporto tecnologico, non sostituisce i guardalinee"

19 Mag 2026 - 18:49
© Foto da web

© Foto da web

L'intelligenza artificiale arriva in aiuto degli arbitri e dei guardalinee. Per il Mondiale 2026 avatar in 3D di tutti i 1248 giocatori renderanno migliore la visualizzazione del fuorigioco, grazie a sagome digitali capaci di replicare l'aspetto reale dei calciatori con una maggiore aderenza alla realtà, e più comprensibile per lo spettatore che avrà immagini molto più chiare sullo schermo.

Pierluigi Collina, Chief Refereeing Officer della Fifa, mette subito in chiaro che questa novità non depotenzierà il ruolo del guardalinee, durante un evento a Milano nello Spazio Lenovo: "Ne avremo sempre bisogno, la tecnologia mira alla rilevazione geografica ma servirà sempre l'intervento umano per stabilire se sia punibile o meno. Questo è un supporto, serve per avere risposte il più precise possibile. Lo scheletro degli atleti non è ovviamente uguale per tutti, ora sarà personalizzato per altezza, volume e anche per la lunghezza dei piedi". 

videovideo

Una soluzione per rendere ancora più efficace il processo decisionale dei direttori di gara. "Durante i vari media day delle nazionali - spiega Valerio Rizzo, SSG AI Senior Manager di Lenovo & Solution Architect, Technology Partner della Fifa - ricostruiremo l'aspetto digitale dei giocatori, attraverso uno scanner 3D e con un algoritmo di AI. Sarà un avatar simile a quello che vediamo nei videogiochi con standard di qualità, metriche e criteri. È uno sforzo organizzativo notevole ma al massimo la scansione 3D di un giocatore durerà 3', più spesso sarà invece tra i 10 e i 30 secondi".

Non sarà l'unica novità legata all'intelligenza artificiale. FIFA e Lenovo lanciano anche FIFA AI Pro, un assistente che fornisce analisi e insight su dati complessi ad allenatori, giocatori e analisti di tutte le nazionali partecipanti al Mondiale.

Leggi anche

L'Inghilterra ai Mondiali con un kit solo per il sonno: il sesso è la grande preoccupazione di Tuchel

Ultimi video

03:00
SRV RULLO CONTE PAROLE D'ADDIO STORY 18/5 (MUSICATO)

Dal Bari al... Napoli: tutti gli addii di Conte, tra sfoghi e la storia che si ripete

00:54
Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

02:39
Allegri, Gasperini, Fàbregas e Spalletti: i "mister Champions"

Allegri, Gasperini, Fàbregas e Spalletti: i "mister Champions"

01:21
City, il domani è Maresca

City, il domani è Maresca

02:20
Ancelotti sceglie Neymar

Ancelotti sceglie Neymar

02:16
Taveri: "Crisi Yildiz, dietro c'è un problema fisico. E sul futuro..."

Taveri: "Crisi Yildiz, dietro c'è un problema fisico. E sul futuro..."

02:35
Landoni: "Ecco il favorito per la panchina del Napoli e dove allenerà Conte"

Landoni: "Ecco il favorito per la panchina del Napoli e dove allenerà Conte"

02:34
Inter, tempo di saluti

Inter, tempo di saluti

02:15
Inter, è già futuro

Inter, è già futuro

01:21
Como e il sogno Champions

Como e il sogno Champions

01:50
Gasp al centro della Roma

Gasp al centro della Roma

01:25
Max, riecco la Champions

Max, riecco la Champions

03:19
Juve, crollo inaspettato

Juve, crollo inaspettato

01:58
Il "settebello" di Nkunku

Il "settebello" di Nkunku

01:46
Juve, settimana thriller

Juve, settimana thriller

03:00
SRV RULLO CONTE PAROLE D'ADDIO STORY 18/5 (MUSICATO)

Dal Bari al... Napoli: tutti gli addii di Conte, tra sfoghi e la storia che si ripete

I più visti di Calcio

MCH THURAM STRISCIONE VS MILAN FESTA INTER 17/05 MCH

Thuram, striscione contro il Milan: "I derby vinti mettili…"

SRV MN OK TENNIS SINNER 18/5 SRV

Sinner, obiettivo Parigi: il piano per vincere ancora

DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

Premiazione a San Siro

Premiazione a San Siro

Milan, Allegri: "Vi racconto la mia fuga. Se resto? L'importante..."

Milan, Allegri: "Vi racconto la mia fuga. Se resto? L'importante..."

DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:48
Rissa con Rabiot, Rowe finalmente rompe il silenzio: “Mi ha dato un pugno, poi è sfuggita di mano...”
18:49
Rivoluzione AI per i Mondiali 2026: gli avatar 3D dei giocatori in aiuto degli arbitri
17:39
Nico Paz, l'Argentina trema per il Mondiale: la posizione del Como
Neymar
16:18
Neymar convocato dal Brasile, Ancelotti in dubbio fino alle 17
16:06
Vinicius jr torna single, arriva il saluto social alla sua ex Virginia Fonseca