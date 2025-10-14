Motori: 500km di Monza deciderà titolo GT International Open

Sarà l'iconico Autodromo Nazionale Monza a ospitare questo fine settimana (17-19 ottobre 2025), l'atto conclusivo dell'International GT Open, con la spettacolare gara su 500 chilometri, ultima tappa di una stagione che si deciderà tutta sul filo del rasoio. Lo scenario è di quelli perfetti per un finale da ricordare: tre equipaggi racchiusi in soli 11 punti, con il titolo assoluto ancora da assegnare. Per la diciannovesima volta in venti edizioni di questa serie fra le più quotate nel panorama GT europeo, sarà l'ultimo appuntamento stagionale a dirimere la lotta per il titolo. A riaccendere la corsa al campionato sono stati Tommaso Mosca e Carl Bennett, che a Barcellona hanno conquistato una brillante terza vittoria stagionale al volante della Ferrari di AF Corse. Il successo ha rilanciato le ambizioni del duo italo-britannico, ora a soli 11 punti dal leader, l'ungherese Levente Révész (Mercedes-Motopark) e 6 lunghezze dietro alla coppia Audi formata dall'austriaco Simon Reicher e dal tedesco Christopher Haase (Eastalent Racing) campioni in carica. Proprio a Barcellona, i due rivali diretti si sono dovuti accontentare del settimo e ottavo posto, aprendo così ogni possibilità per la gara di Monza.