Motori: 500km di Monza deciderà titolo GT International Open

Sarà l'iconico Autodromo Nazionale Monza a ospitare questo fine settimana (17-19 ottobre 2025), l'atto conclusivo dell'International GT Open, con la spettacolare gara su 500 chilometri, ultima tappa di una stagione che si deciderà tutta sul filo del rasoio. Lo scenario è di quelli perfetti per un finale da ricordare: tre equipaggi racchiusi in soli 11 punti, con il titolo assoluto ancora da assegnare. Per la diciannovesima volta in venti edizioni di questa serie fra le più quotate nel panorama GT europeo, sarà l'ultimo appuntamento stagionale a dirimere la lotta per il titolo. A riaccendere la corsa al campionato sono stati Tommaso Mosca e Carl Bennett, che a Barcellona hanno conquistato una brillante terza vittoria stagionale al volante della Ferrari di AF Corse. Il successo ha rilanciato le ambizioni del duo italo-britannico, ora a soli 11 punti dal leader, l'ungherese Levente Révész (Mercedes-Motopark) e 6 lunghezze dietro alla coppia Audi formata dall'austriaco Simon Reicher e dal tedesco Christopher Haase (Eastalent Racing) campioni in carica. Proprio a Barcellona, i due rivali diretti si sono dovuti accontentare del settimo e ottavo posto, aprendo così ogni possibilità per la gara di Monza.
Anche le classi Pro-Am e Am promettono battaglia serrata sul tracciato brianzolo. In Pro-Am, Steve Jans e Aaron Walker (Mercedes -GetSpeed) si presentano in vetta alla classifica ma con un solo punto di margine su Valentin Pierburg e Dominik Baumann (Mercedes-SPS). Nella Am, Gino Forgione e Michele Rugolo (Ferrari-AF Corse), dopo l'ottava vittoria stagionale, hanno un vantaggio in classifica ridotto a soli 4 punti su Mark Sansom (McLaren-Garage 59), che a Barcellona ha chiuso terzo con Charlie Hollings.
In pista a Monza anche Euroformula Open (Formula 3), che vede leader il polacco Tymek Kucharczyk (BVM Racing) davanti al coreano Michael Shin (Motopark) staccato di 23 lunghezze e il cingalese Yevan David (Motopark), a 28 punti dal leader; GT Cup Europe (leader del campionato il nostro Luca Franca con il guatemalteco Ian Rodriguez) e GB3 (monomarca britannico con monoposto Tatuus MSV GB3-025). I protagonisti del GT International Open saranno in pista giovedì per i test collettivi (ore 15.35-16.35); venerdì per le prime due sessioni di prove libere (11.42-12.42 e 16.12-17.12); sabato terza sessione di libere (9.00-09.40) e qualifiche (11.35-12.00 primo pilota; 14.50/15.15 secondo pilota). La gara scatterà alle ore 11.45.