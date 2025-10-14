Giochi Mediterraneo, collaudato il PalaWojtyla di Martina Franca

Il PalaWojtyla di Martina Franca (Taranto) è pronto a tornare alle società sportive. Si sono conclusi i lavori di adeguamento del Palazzetto dello Sport in zona Pergolo, avviati nel settembre 2024 e ultimati a settembre 2025, in vista delle competizioni dei Giochi del Mediterraneo 2026. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento del campo da gioco, la sostituzione degli infissi, l'adeguamento degli impianti (condizionamento, antincendio, fotovoltaico, audio e ventilazione), il ripristino delle facciate e la rifunzionalizzazione di spogliatoi, servizi, locali medici e sala conferenze. Completato anche il "relamping" dell'intera struttura e l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria.