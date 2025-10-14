Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Giochi Mediterraneo, collaudato il PalaWojtyla di Martina Franca

14 Ott 2025 - 20:48

Il PalaWojtyla di Martina Franca (Taranto) è pronto a tornare alle società sportive. Si sono conclusi i lavori di adeguamento del Palazzetto dello Sport in zona Pergolo, avviati nel settembre 2024 e ultimati a settembre 2025, in vista delle competizioni dei Giochi del Mediterraneo 2026. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento del campo da gioco, la sostituzione degli infissi, l'adeguamento degli impianti (condizionamento, antincendio, fotovoltaico, audio e ventilazione), il ripristino delle facciate e la rifunzionalizzazione di spogliatoi, servizi, locali medici e sala conferenze. Completato anche il "relamping" dell'intera struttura e l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria.

Il costo complessivo è di 2,7 milioni di euro, finanziati per 700mila euro dal bando "Sport e Periferie 2020", per 2 milioni dai fondi dei Giochi del Mediterraneo e per la restante parte da fondi comunali.

"Il nostro Palazzetto dello Sport è stato il primo cantiere aperto e il primo chiuso nel pieno rispetto del cronoprogramma", sottolineano il sindaco Gianfranco Palmisano e la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Nunzia Convertini. "Restituiamo alla città un impianto moderno, più funzionale e adeguato a prestigiose competizioni internazionali". Il PalaWojtyla sarà riaperto alle società sportive giovedì 16 ottobre e inaugurato domenica 19 ottobre con la prima partita casalinga della NewGen Basket Martina. 

Ultimi video

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

I più visti di Altri Sport

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:00
Tennis, Atp Stoccolma: Berrettini vince il derby con Zeppieri e va al 2° turno
21:25
Motori: 500km di Monza deciderà titolo GT International Open
20:48
Giochi Mediterraneo, collaudato il PalaWojtyla di Martina Franca
19:32
Atletica: il 25-26 ottobre torna "The Walking Stano", in marcia per la ricerca
18:40
Beach Volley, Mondiali: ufficializzate le pool delle azzurre