Giochi Mediterraneo, collaudato il PalaWojtyla di Martina Franca

Il PalaWojtyla di Martina Franca (Taranto) è pronto a tornare alle società sportive. Si sono conclusi i lavori di adeguamento del Palazzetto dello Sport in zona Pergolo, avviati nel settembre 2024 e ultimati a settembre 2025, in vista delle competizioni dei Giochi del Mediterraneo 2026. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento del campo da gioco, la sostituzione degli infissi, l'adeguamento degli impianti (condizionamento, antincendio, fotovoltaico, audio e ventilazione), il ripristino delle facciate e la rifunzionalizzazione di spogliatoi, servizi, locali medici e sala conferenze. Completato anche il "relamping" dell'intera struttura e l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il costo complessivo è di 2,7 milioni di euro, finanziati per 700mila euro dal bando "Sport e Periferie 2020", per 2 milioni dai fondi dei Giochi del Mediterraneo e per la restante parte da fondi comunali.
"Il nostro Palazzetto dello Sport è stato il primo cantiere aperto e il primo chiuso nel pieno rispetto del cronoprogramma", sottolineano il sindaco Gianfranco Palmisano e la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Nunzia Convertini. "Restituiamo alla città un impianto moderno, più funzionale e adeguato a prestigiose competizioni internazionali". Il PalaWojtyla sarà riaperto alle società sportive giovedì 16 ottobre e inaugurato domenica 19 ottobre con la prima partita casalinga della NewGen Basket Martina.