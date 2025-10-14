Italia-Israele: allo stadio fischi all'inno israeliano, tensione e scontri nel centro di Udine al corteo pro-Pal

Fischi all'inno israeliano si sono levati dagli spalti dello stadio di Udine prima dellinizio di Italia-Israele, partita di qualificazione al Mondiale 2026. Sono circa 10 mila gli spettatori, alcuni dei quali hanno però risposto ai fischi con applausi. Fuori, nel centro città, si è tenuta invece la manifestazione pro Pal a cui hanno partecipato circa 8mila persone. Giunti in piazza primo Maggio a Udine, punto di arrivo del corteo, alcuni manifestanti (una sparuta minoranza di facinorosi, molti dei quali arrivati dall'estero) hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per andare oltre con l'intenzione di raggiungere lo stadio. Una volta respinti, i manifestanti si sono diretti verso un altro possibile varco. Contro la polizia sono stati lanciati petardi. Le forze dell'ordine hanno risposto con un cordone di agenti in tenuta antisommossa e con l'uso idranti. Tra i feriti un giornalista e un carabiniere.