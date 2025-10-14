Bari, Meroni: "Ora migliorare la solidità difensiva"

"Ci è mancata la solidità difensiva in queste prime gare, lo dicono i numeri. Ora lavoriamo per migliorare nella parte atletica, nell'avere più compattezza come squadra e sugli schemi della retroguardia": così ha fatto il punto sull'avvio stagionale il difensore del Bari Andrea Meroni con uno sguardo alla prossima trasferta, in programma sabato. "Il prossimo avversario? La Reggiana è una formazione forte, che punta specialmente sull'aggressività e sull'intensità. In avanti ha giocatori di ottima qualità. Anche noi però abbiamo armi per mettere gli emiliani in difficoltà", ha aggiunto l'ex di turno. "Per me sarà una gara speciale. Lì ho vissuto un anno emozionante, conquistando la salvezza e questo mi lega alla città di Reggio Emilia. Ora tutte le partite valgono tre punti e il Bari dovrà vincere a tutti i costi. Dobbiamo accendere il nostro campionato, perché finora non abbiamo rispettato le aspettative iniziali. Mi piace giocare come braccetto di destra nella difesa a tre, o come centrale di destra in quella a quattro", ha concluso Meroni.