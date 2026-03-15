Paralimpiadi, Bebe Vio cambia disciplina: "Lascio la scherma, passo all'atletica e ai 100 metri"
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Bebe Vio lascia la scherma con la quale ha conquistato l'oro paralimpico nel fioretto a Rio 2016 e Tokyo 2020 per dedicarsi all'atletica. Lo ha annunciato la stessa atleta ospite a "Che tempo che fa".
"Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l'ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente ma ho cercato di darmi da fare con altri sport - ha spiegato - E adesso abbiamo, e dico 'abbiamo' con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento. Ecco, abbiamo iniziato con l'atletica. Penso di fare i 100".