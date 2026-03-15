Paralimpiadi, Bebe Vio cambia disciplina: "Lascio la scherma, passo all'atletica e ai 100 metri"

"Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l'ho mai detto a voce alta: purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente ma ho cercato di darmi da fare con altri sport - ha spiegato - E adesso abbiamo, e dico 'abbiamo' con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento. Ecco, abbiamo iniziato con l'atletica. Penso di fare i 100".