LE PAGELLE

Lazio-Milan, le pagelle: passo indietro per Estupinan, Leao svogliato, Gila e Motta giganteggiano

Pavlovic il migliore nella difesa rossonera, mentre nella Lazio portiere e difesa giocano una partita gigantesca

di Enzo Palladini
15 Mar 2026 - 22:52
videovideo

MILAN 

Maignan 6 - Gol preso senza colpe, per il resto solo ordinaria amministrazione. 

Tomori 6 - Mantiene sempre la lucidità, anche quando la Lazio produce le sue sfuriate. Merito suo se Zaccagni non supera certi limiti di pericolosità. 

Dal 12' st Athekame 6 - Il suo ingresso serve per cambiare modulo, anche se non cambia gli equilibri sulla fascia destra. Segna anche un bel gol, annullato per il suo tocco fortuito di mano. 

De Winter 5,5 - Soffre moltissimo i duelli con Maldini, che lo punta appena può e crea pericoli alla difesa rossonera. Ma la velocità non è mai stata la sua dote principale. 

Pavlovic 6,5 - Sempre più coraggioso e sempre più efficace nelle sue iniziative, Le sue uscite prepotenti lo trasformano in un attaccante aggiunto, anche efficace. 

Saelemaekers 6 - Soffre Nuno Tavares più di quanto abbia sofferto Dimarco nel derby, Considerazione abbastanza sorprendente, eppure il primo tempo va così. Poi Allegri lo porta più avanti e qualcosa migliora. 

Dal 39' st Ricci sv. 

Fofana 6 - In quanto a podismo non gli si può mai imputare niente, ma in questo caso fa una certa fatica a occupare gli spazi giusti all'interno della partita. 

Dal 22' st Nkunku 6 - Le occasioni migliori per il Milan arrivano con l'ingresso della sua fantasia, o almeno della sua buona volontà. 

Modric 6 - Può capitare anche a lui di disputare una partita non "straordinaria", non "strabiliante", ma semplicemente "normale tendente a buona". Così è, anche perché senza Rabiot vicino è tutto più complicato. 

Jashari 5,5 - Sostituisce numericamente Rabiot, ma con caratteristiche diverse e anche con una presenza meno segnante nella manovra rossonera. 

Estupinan 5 - I segnali di pericolo arrivano quasi subito, con un paio di iniziative portate avanti da Isaksen che mettono in difficoltà l'ecuadoriano. Poi però arriva un lancio lungo ed ecco il gol dell'1-0 per la Lazio. La fase difensiva gli è indigesta. 

Dal 12' st Bartesaghi 6 - Ingresso autoritario, prende possesso della fascia sinistra che con lui torna a essere un fattore importante. 

Pulisic 6 - Movimento continuo su tutto il fronte d'attacco, magari un po' lontano dalla porta ma sempre con soluzioni intelligenti, almeno fino a quando la Lazio non gli prende le misure. Gli manca anche precisione al tiro. 

Leao 5 - Una di quelle prestazioni che aprono il dibattito: Leao campione o Leao buon giocatore? Forse non dipende solo da lui, ma nella manovra lo si vede proprio poco. Prende troppo alla lettera la richiesta di giocare centravanti e prende troppo sul personale la sua sostituzione. 

Dal 22' st Fullkrug 5,5 - La carta della semi-disperazione, quella che viene giocata in situazioni di disagio, ma che non sempre funziona. 

Allenatore Allegri 5,5 - La squadra è stata schierata anche con logica eppure ha sofferto molto all'inizio, forse serviva qualche ritocco già nel primo tempo. 

LAZIO 

Motta 7; Marusic 6, Gila 7,5, Provstgaard 6,5, Nuno Tavares 6,5; Dele-Bashiru 6,5, Patric 6, Taylor 6,5 (45' st Belahyane sv); Isaksen 7 (22' st Pedro 6), Maldini 6,5 (22' st Dia 6), Zaccagni 6 (37' st Cancellieri sv). Allenatore Sarri 7. 

milan
lazio
pagelle
leao
pervis estupinan
mario gila
motta

Ultimi video

01:36
Napoli, un nuovo Elmas

Napoli, un nuovo Elmas

00:17
MCH GOL REGGIANI DORTMUND MCH

Primo gol tra i professionisti per il 2008 Luca Reggiani: chi è il gioiello azzurro del Dortmund

01:41
DICH SPALLETTI POST UDINESE JUVENTUS DICH

Spalletti: "Il gol di Conceicao era buono"

01:44
DICH BOGA POST UDINESE-JUVENTUS DICH

Boga "Ringrazio Dio ogni giorno per questa opportunità"

02:31
DICH ZAPPACOSTA POST INTER-ATALANTA 14/3 DICH

Zappacosta: "Trasformata la delusione in energia positiva"

01:36
DICH SARRI PRE LAZIO-MILAN DICH

Sarri: "Il Milan è pericoloso quando la palla ce l'hanno gli altri"

01:25
DICH HILJEMARK PRE CAGLIARI DICH

Pisa, Hiljemark verso il Cagliari: "Voglio la mia prima vittoria"

02:16
DICH GROSSO PRE BOLOGNA DICH

Sassuolo, Grosso tiene alta la tensione: "L'obiettivo è migliorare la classifica""

01:35
Euroshow Bernardeschi

Euroshow Bernardeschi

00:33
MCH ARRIVO PULLMAN INTER 14/3 MCH

L'arrivo del pullman dell'Inter a San Siro

00:35
Shevchenko vota Milan

Shevchenko vota Milan

01:28
Domani Como-Roma

Tra Como e Roma si decide la corsa Champions

01:33
Nuova Juve con Spalletti

Nuova Juve con Spalletti

01:40
McTominay non si tocca

McTominay non si tocca

02:10
Da Del Piero a Yildiz

Da Del Piero a Yildiz

01:36
Napoli, un nuovo Elmas

Napoli, un nuovo Elmas

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Pavlovic
23:46
Milan, Pavlovic: "Sbagliato troppo, sprecata chance di mettere pressione all'Inter"
23:32
Lazio, Isaksen: "Atmosfera incredibile, ci voleva una serata così"
22:50
Lazio-Milan, Leao furioso per il cambio rifiuta l'abbraccio di Allegri
Del Piero e Balotelli sugli spalti per Pro Sesto-Desenzano (foto credit Sesto Notizie)
19:56
Serie D, spettatori d'eccezione per Pro Sesto-Desenzano: Del Piero e Balotelli in tribuna
18:44
Pavoletti segna a Pisa e fa la "L" di Livorno: "È il mio derby"