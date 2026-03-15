Lazio-Milan, Leao furioso per il cambio rifiuta l'abbraccio di Allegri

Lazio-Milan, le FOTO più belle della sfida dell'Olimpico
© Getty Images
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Rafa Leao non prende bene la sostituzione in Lazio-Milan. L'attaccante rossonero era visibilmente infastidito al momento del cambio (dentro Fullkrug al suo posto) al 66' della sfida dell'Olimpico, con il Milan sotto 1-0 a meno di mezz'ora dalla fine.
In quel momento, addirittura capitan Maignan si è allontanato dalla porta per avvicinare il portoghese e confortarlo al momento dell'uscita dal campo. Mentre, poco dopo, Leao ha "rifiutato" l'abbraccio di Allegri e lo ha allontanato, prima di sedersi in panchina.
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