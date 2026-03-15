Serie A, Lazio-Milan 1-0: Isaksen abbatte i rossoneri e le loro speranze di scudetto

Spinta dal proprio pubblico (tornato sugli spalti per questa gara), la formazione di Sarri prova a spaventare Maignan con Isaksen in avvio, anche se ad avere la prima grande chance del match è Pavlovic al decimo: Provstgaard riesce però a murarlo, seppure il serbo fosse in fuorigioco. Passano due minuti e Isaksen colpisce la traversa con un mancino potente, ma anche in questo caso l’eventuale gol non sarebbe stato convalidato: Guida aveva infatti ravvisato un precedente fallo di mano in attacco. È invece tutto regolare al 25’, quando è Taylor a far tremare nuovamente la traversa con un diagonale poderoso.