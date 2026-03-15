Serie A, Lazio-Milan 1-0: Isaksen abbatte i rossoneri e le loro speranze di scudetto

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Il Diavolo cade all’Olimpico e scivola a -8 dall’Inter capolista: Allegri viene avvicinato da Conte, ora a -1
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È la Lazio a far suo 1-0 il match della 29ª giornata di Serie A contro il Milan all’Olimpico, dove sono proprio i biancocelesti ad approcciare la partita con grande intraprendenza.
Spinta dal proprio pubblico (tornato sugli spalti per questa gara), la formazione di Sarri prova a spaventare Maignan con Isaksen in avvio, anche se ad avere la prima grande chance del match è Pavlovic al decimo: Provstgaard riesce però a murarlo, seppure il serbo fosse in fuorigioco. Passano due minuti e Isaksen colpisce la traversa con un mancino potente, ma anche in questo caso l’eventuale gol non sarebbe stato convalidato: Guida aveva infatti ravvisato un precedente fallo di mano in attacco. È invece tutto regolare al 25’, quando è Taylor a far tremare nuovamente la traversa con un diagonale poderoso.
Il Milan tira un sospiro di sollievo, ma sessanta secondi più tardi cede: Isaksen vince il confronto con Estupinan e trafigge Maignan con un tiro sul palo lontano. Maldini si divora poi in ripartenza l’occasione per raddoppiare al 36’, mentre Pulisic impegna Motta in una parata in avvio di ripresa. Fofana fallisce invece una chance di testa a pochi passi dal portiere avversario, prima del clamoroso rischio autogol per Estupinan al 54’: salva Maignan in due tempi. Motta spegne quindi il sinistro di Nkunku (il francese era in offside), mentre Guida annulla il gol di Athekame al 75’ per l’immediatezza di un fallo di mano appena prima del tiro dello svizzero.
La Lazio riesce allora a difendere l’1-0 fino al triplice fischio e a salire così a 40 punti, grazie a quella che è la seconda vittoria consecutiva. È invece una serata amarissima per il Milan: i rossoneri restano a 60 punti, scivolando a -8 dall’Inter capolista e vedendosi avvicinare il Napoli a -1.
IL TABELLINO
LAZIO-MILAN 1-0
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (45’ st Belahyane); Isaksen (22’ st Dia), Maldini (22’ st Pedro), Zaccagni (38’ st Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Przyborek; Noslin, Ratkov. All.: Sarri
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (12’ st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (39’ st Ricci), Fofana (22’ st Fullkrug), Modric, Jashari, Estupinan (12’ st Bartesaghi); Pulisic, Leao (22’ st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu. All.: Allegri
Arbitro: Guida
Marcatori: 26’ Isaksen (L)
Ammoniti: Estupinan (M), Tavares (L), Pedro (L), Patric (L)
Espulsi: Sarri (L)
Note: 30’ st gol annullato ad Athekame (M)
STATISTICHE
- Gustav Isaksen è diventato questa sera il secondo giocatore danese della Lazio a segnare contro il Milan in Serie A – dopo John Hansen, l’8 maggio 1955.
- La Lazio ha vinto due gare di fila contro il Milan nel girone di ritorno in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1956 e il 1957.
- Maurizio Sarri ha superato questa sera quota 600 punti come allenatore in Serie A (602): tra i tecnici attualmente in campionato, solo in quattro hanno già raggiunto questo traguardo: Massimiliano Allegri (1072), Luciano Spalletti (1034), Gian Piero Gasperini (1015) e Antonio Conte (600).
- Il Milan ha perso senza segnare una trasferta in Serie A dopo oltre un anno dall’ultima volta (0-2 vs Juventus, il 18 gennaio 2025).
- La Lazio ha vinto due gare di fila in campionato (vs Sassuolo e Milan) per la prima volta dal febbraio 2025 (vs Cagliari e Monza).
- Il Milan ha perso la prima trasferta di questo campionato, dopo essere rimasto imbattuto in tutte le precedenti 14 gare esterne (9V, 5N) del torneo in corso.
- Quello di Gustav Isaksen (al 26°) è il gol più veloce segnato da un giocatore della Lazio contro il Milan in campionato da quello di Sergej Milinkovic-Savic, il 24 gennaio 2023 (al 4° in quel caso).
- Gustav Isaksen ha eguagliato questa sera il proprio score stagionale in Serie A: quattro reti come nel 2024/25.
- Il Milan ha perso senza segnare un match di campionato contro la Lazio per la prima volta dal 24 gennaio 2023 (0-4 all’Olimpico in quel caso).
- Il Milan non ha segnato per tre primi tempi consecutivi contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio 2004 e febbraio 2005 (tre anche in quel caso).
- Nuno Tavares ha tagliato questa sera il traguardo delle 100 presenze nei Big-5 campionati europei: 22 delle quali con l’Arsenal, 31 con il Marsiglia, 8 con il Nott Forest e 39 con la Lazio.