Inter e Napoli, continua il duello a distanza: oggi in campo con Parma e Verona

NAPOLI-VERONA, CONTE PER METTERE PRESSIONE ALL'INTER

A quattro giorni da Inter-Napoli, Conte cerca il successo sul Verona per tre motivi. Innanzitutto, mettere pressione a Chivu, che al fischio finale sarà impegnato nel riscaldamento della sfida di Parma. In secondo luogo, perché c'è da capire come le due squadre arriveranno al big match di domenica a San Siro: a pari punti o con una delle due davanti? E, infine, vincere contro l'Hellas vorrebbe dire a prescindere portarsi in rampa di sorpasso alla vigilia di una delle partite più importanti del 2026. I campioni d'Italia non avranno Neres: il suo infortunio non è grave, ma guai a rischiarlo vista la vicinissima sfida ai nerazzurri. Spazio allora a Elmas con Lang e Hojlund, visto che l'infermeria ancora piena non consentirà turnover a Conte. I gialloblù, invece, sperano in un risultato positivo per staccare almeno il Pisa e abbandonare l'ultimo posto, in attesa poi anche di Lazio-Fiorentina. Fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marchetti.



PARMA-INTER, SFIDA DA EX PER CHIVU

Dopo Napoli-Verona, l'Inter gioca a Parma con l'obiettivo di restare in vetta alla classifica, e questo a prescindere dalla sfida del Maradona e di Milan-Genoa. Un match tutt'altro che banale: lo scorso anno, i nerazzurri pareggiarono 2-2 dopo essere passati in vantaggio per 2-0, perdendo due punti pesanti in chiave Scudetto. In panchina per i gialloblù c'era Chivu, che anche con quel pareggio è risultato in parte eleggibile per la panchina dei vicecampioni d'Europa. Ma al Tardini l'uno non guarderà in faccia l'altro: il club emiliano vuole allontanarsi dalla zona calda, il tecnico nerazzurro deve mantenere la vetta. Lo farà, lui sì, con un po' di turnover: Mkhitaryan si dovrebbe riprendere il posto in mediana facendo riposare Zielinski, stessa situazione per Carlos Augusto che farà rifiatare Dimarco. In attacco, si potrebbe vedere la coppia Lautaro-Esposito. A dirigere l'incontro sarà Colombo.



EUROPA E SALVEZZA: BOLOGNA-ATALANTA, LAZIO-FIORENTINA E TORINO-UDINESE

Nel mercoledì di Serie A ci sono in programma altre tre partite. In contemporanea con Napoli-Verona ci sarà Bologna-Atalanta, scontro diretto per l'Europa: rossoblù a 26 punti, mentre la Dea è a 25. Chi vince si tiene in corsa e si riavvicina al Como, sesto a quota 33. Prova a fare lo stesso la Lazio che, però, sarà decimata dalle squalifiche: senza Noslin e Marusic ospita all'Olimpico una Fiorentina rilanciatasi dopo l'1-0 alla Cremonese e desiderosa di fare un altro passo in avanti verso una salvezza ora più possibile. Si gioca alle 20:45, insieme a Parma-Inter e a Torino-Udinese, distanziate da un solo punto (Baroni a 23, Runjaic a 22).