Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
SERIE A

Inter e Napoli, continua il duello a distanza: oggi in campo con Parma e Verona

Conte ospita il Verona alle 18:30, poi Chivu torna a Parma. Si gioca pure Bologna-Atalanta

07 Gen 2026 - 08:13

Il turno infrasettimanale di Serie A entra nel vivo: dopo Como, Roma e Juve, tocca a Napoli e Inter duellare a distanza per la vetta della classifica. Conte ospita al Maradona alle 18:30 il Verona: l'obiettivo è mettere pressione all'Inter, impegnata invece alle 20:45 al Tardini contro il Parma in una sfida da ex per Cristian Chivu. In programma pure lo scontro diretto per l'Europa, Bologna-Atalanta, poi Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese.

Leggi anche

Cancelo e il messaggio criptico sui social: si rivolge ai tifosi dell'Inter?

NAPOLI-VERONA, CONTE PER METTERE PRESSIONE ALL'INTER
A quattro giorni da Inter-Napoli, Conte cerca il successo sul Verona per tre motivi. Innanzitutto, mettere pressione a Chivu, che al fischio finale sarà impegnato nel riscaldamento della sfida di Parma. In secondo luogo, perché c'è da capire come le due squadre arriveranno al big match di domenica a San Siro: a pari punti o con una delle due davanti? E, infine, vincere contro l'Hellas vorrebbe dire a prescindere portarsi in rampa di sorpasso alla vigilia di una delle partite più importanti del 2026. I campioni d'Italia non avranno Neres: il suo infortunio non è grave, ma guai a rischiarlo vista la vicinissima sfida ai nerazzurri. Spazio allora a Elmas con Lang e Hojlund, visto che l'infermeria ancora piena non consentirà turnover a Conte. I gialloblù, invece, sperano in un risultato positivo per staccare almeno il Pisa e abbandonare l'ultimo posto, in attesa poi anche di Lazio-Fiorentina. Fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marchetti.

PARMA-INTER, SFIDA DA EX PER CHIVU
Dopo Napoli-Verona, l'Inter gioca a Parma con l'obiettivo di restare in vetta alla classifica, e questo a prescindere dalla sfida del Maradona e di Milan-Genoa. Un match tutt'altro che banale: lo scorso anno, i nerazzurri pareggiarono 2-2 dopo essere passati in vantaggio per 2-0, perdendo due punti pesanti in chiave Scudetto. In panchina per i gialloblù c'era Chivu, che anche con quel pareggio è risultato in parte eleggibile per la panchina dei vicecampioni d'Europa. Ma al Tardini l'uno non guarderà in faccia l'altro: il club emiliano vuole allontanarsi dalla zona calda, il tecnico nerazzurro deve mantenere la vetta. Lo farà, lui sì, con un po' di turnover: Mkhitaryan si dovrebbe riprendere il posto in mediana facendo riposare Zielinski, stessa situazione per Carlos Augusto che farà rifiatare Dimarco. In attacco, si potrebbe vedere la coppia Lautaro-Esposito. A dirigere l'incontro sarà Colombo.

EUROPA E SALVEZZA: BOLOGNA-ATALANTA, LAZIO-FIORENTINA E TORINO-UDINESE
Nel mercoledì di Serie A ci sono in programma altre tre partite. In contemporanea con Napoli-Verona ci sarà Bologna-Atalanta, scontro diretto per l'Europa: rossoblù a 26 punti, mentre la Dea è a 25. Chi vince si tiene in corsa e si riavvicina al Como, sesto a quota 33. Prova a fare lo stesso la Lazio che, però, sarà decimata dalle squalifiche: senza Noslin e Marusic ospita all'Olimpico una Fiorentina rilanciatasi dopo l'1-0 alla Cremonese e desiderosa di fare un altro passo in avanti verso una salvezza ora più possibile. Si gioca alle 20:45, insieme a Parma-Inter e a Torino-Udinese, distanziate da un solo punto (Baroni a 23, Runjaic a 22).

serie a
inter
napoli

Ultimi video

00:35
CLIP CESARI VAR MOVIOLA IN CAMPO 06/01 SRV

L'urlo di Cesari: "Il Var é la nuova moviola in campo"

01:06
DICH GROSSO POST JUVENTUS DICH

Grosso: "Gara difficile, non abbiamo fatto del nostro meglio"

01:21
DICH THURAM POST SASSUOLO DICH

Thuram: "Contenti per David"

02:21
DICH SPALLETTI POST SASSUOLO DICH

Spalletti: "Guardiamo a noi stessi e facciamo le cose fatte bene"

01:51
United, addio ad Amorim

United, addio ad Amorim

01:23
Oggi Pisa-Como

Oggi Pisa-Como

01:37
Gasp, obiettivo reazione

Gasp, obiettivo reazione

02:09
La rubrica parate

La rubrica delle parate: show di Falcone

02:47
Polemiche da Var

Polemiche da Var senza fine

01:34
Ultima chiamata per David

Ultima chiamata per David

01:32
Un Milan micidiale

Un Milan micidiale: quando segna subito...

01:34
Napoli oltre Neres

Napoli oltre Neres: le soluzioni di Conte

01:44
Juve, stasera il Sassuolo

Juve, stasera il Sassuolo

01:41
Domani Parma-Inter

Inter a Parma per la sesta vittoria di fila

03:07
Una poltrona per tre

Una poltrona per tre: Chivu, Allegri o Conte?

00:35
CLIP CESARI VAR MOVIOLA IN CAMPO 06/01 SRV

L'urlo di Cesari: "Il Var é la nuova moviola in campo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:19
Ibrahimovic: "Ronaldo il Fenomeno il migliore di tutti i tempi"
10:20
Barcellona, altro stop per Ter Stegen: niente Supercoppa
09:10
Tragedia Crans-Montana, Dos Santos del Metz torna in Francia
23:31
Sassuolo, Grosso: "Non siamo contenti, nelle difficoltà si cresce"
23:27
Juve, Miretti: "David? Tutto il gruppo protegge chi viene attaccato"