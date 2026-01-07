Irina Shayk è entrata negli "anta": 40 anni al top
Irina Shayk ha tagliato il 6 gennaio il traguardo dei 40 anni. La modella russa, ex di Tom Brady e Cristiano Ronaldo, si può considerare tutt'altro che una "befana" a giudicare dalle foto postate su Instagram...
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.