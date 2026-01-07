Sci alpino: Haugan apre Cdm slalom a Campiglio, Vinatzer con pettorale 17

Sarà il norvegese Timon Haugan il primo atleta ad affacciarsi dal cancelletto di partenza della 72a 3Tre, lo slalom speciale notturno di Coppa del mondo in programma oggi a Madonna di Campiglio. Prima manche alle 18, seconda alle 21 con diretta tv su Rai 2 ed Europort Discovery+. Il 29enne scandinavo, attuale leader di Coppa del mondo di slalom e vincitore dell'ultimo slalom in Alta Badia, ha infatti pescato il pettorale numero 1 nel public draw tenutosi nel pomeriggio di ieri sera nella centralissima piazza Sissi, gremita a dispetto delle temperature rigide che caratterizzeranno anche la giornata di oggi. Haugan proverà a sfruttare il vantaggio di calcare per primo il manto del Canalone Miramonti, solido e sfidante dopo le basse temperature delle ultime notti, nella speranza di sfatare un tabù: dal ritorno di Madonna di Campiglio in Coppa del mondo nel 2012, mai il pettorale numero 1 è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio. Alle spalle di Haugan partiranno l'austriaco Fabio Gstrein e l'atteso brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. Numero 4 per un altro norvegese, Atle Lie McGrath, prima del connazionale e tre volte vincitore della 3Tre Henrik Kristoffersen, del francese Clement Noel e dello svizzero Loic Meillard, campione del mondo in carica della disciplina. Partirà con il 13 il bulgaro Albert Popov, vincitore a Campiglio 12 mesi fa, mentre lo svizzero Daniel Yule, trionfatore ben tre volte sul Canalone Miramonti, scatterà con il numero 19. Le speranze italiane sono affidate alle lamine di Alex Vinatzer e Tommaso Sala: l'altoatesino sarà al via con il pettorale numero 17, mentre il valtellinese partirà con il 27. Altri quattro gli azzurri alla sfida di Campiglio: Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera.