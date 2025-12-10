Roma, Gasperini si preoccupa dell'attacco: "Dybala può giocare novanta minuti. Ferguson? Lo aspetteremo"

Il tecnico giallorosso è intervenuto in vista della sfida di Europa League con gli scozzesi: "Non siamo stanchi fisicamente"di Redazione
La sconfitta con il Cagliari ha fatto alzare le antenne a Gian Piero Gasperini che ha sfruttato la sfida con i sardi per raccogliere informazioni in vista della sfida di Europa League con il Celtic. Il tecnico dei giallorossi ha analizzato attentamente quanto accaduto negli ultimi giorni e soprattutto sta valutando come sistemare la questione dell'attacco poco prolifico.
"Non siamo mai stati tanto prolifici durante l'anno, probabilmente è una nostra difficoltà strutturale. A sprazzi abbiamo fatto bene, con Napoli e Cagliari abbiamo prodotto meno situazioni pericolose. Questo non è mai un problema di un singolo reparto, con tutta la squadra dobbiamo esprimerci meglio per diventare più pericolosi - ha spiegato Gasperini alla vigilia della sfida con gli scozzesi -. Fisicamente sicuramente non siamo stanchi. Nelle ultime partite siamo stati meno efficaci di altre volte, ma faccio fatica a intuire il tipo di stanchezza. Sotto l'aspetto fisico e atletico la squadra corre fino alla fine".
Al centro dell'attenzione di molti ci sono le prestazioni di Evan Ferguson con l'irlandese che continua a faticare la via del gol dopo un inizio di stagione sottotono. Nonostante ciò Gasperini sembra intenzionato a dare ancora fiducia al giocatore: "Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ne ha avute tante possibilità. Lo vogliamo aspettare? Certo, è un ragazzo giovane. Può fornire prestazioni migliori, non tanto sul piano tecnico. L'esempio è Hermoso: le sue caratteristiche gli hanno permesso di diventare una colonna portante di questa squadra. Non solo le qualità tecniche, ma anche all'interno dello spogliatoio. Mi auguro che sia così anche per Ferguson: è giovanissimo ed è stato fermo un anno. Quello che non siamo riusciti a tirargli fuori fino adesso magari può arrivare più avanti".
L'intenzione sarebbe anche quella di recuperare a pieno Paulo Dybala, tanto che l'argentino potrebbe tornare a giocare per novanta minuti contro il Celtic come concluso da Gasperini: "Quando un giocatore è guarito, è in condizioni di giocare. Dybala ha avuto l'influenza, da tanti mesi però si allena. Può essere un problema momentaneo, ma tutti i giocatori possono giocare 90 minuti".