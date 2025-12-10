Roma, Gasperini si preoccupa dell'attacco: "Dybala può giocare novanta minuti. Ferguson? Lo aspetteremo"

Al centro dell'attenzione di molti ci sono le prestazioni di Evan Ferguson con l'irlandese che continua a faticare la via del gol dopo un inizio di stagione sottotono. Nonostante ciò Gasperini sembra intenzionato a dare ancora fiducia al giocatore: "Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ne ha avute tante possibilità. Lo vogliamo aspettare? Certo, è un ragazzo giovane. Può fornire prestazioni migliori, non tanto sul piano tecnico. L'esempio è Hermoso: le sue caratteristiche gli hanno permesso di diventare una colonna portante di questa squadra. Non solo le qualità tecniche, ma anche all'interno dello spogliatoio. Mi auguro che sia così anche per Ferguson: è giovanissimo ed è stato fermo un anno. Quello che non siamo riusciti a tirargli fuori fino adesso magari può arrivare più avanti".