Serie B, tutti gli arbitri della prossima giornata

Arbitri e collaboratori per le partite della 16/a giornata della Serie B di calcio in programma sabato 13 dicembre.
Palermo-Sampdoria (Venerdì 12/12, ore 20:30): Pezzuto di Lecce
(Mokhtar-Cavallina/Di Mario; Var: Volpi, Avar: Di Vuolo)
Juve Stabia-Empoli (ore 15): Arena di Torre del Greco
(Votta-Pascarella/Marcenaro; Var: Nasca, Avar: Pairetto)
Reggiana-Padova (ore 15): Allegretta di Molfetta
(Fontani-Catallo/Zufferli; Var: Rutella, Avar: Del Giovane)
Spezia-Modena (ore 15): Perri di Roma 1
(Capaldo-Grasso/Zanotti; Var: Santoro, Avar: Cosso)
Sudtirol-Bari (ore 15): Collu di Cagliari
(Niedda-Zanellati/Bonacina; Var: Paterna, Avar: Paganessi)
Venezia-Monza (ore 15): Galipo' di Firenze
(Cipressa-Emmanuele/Esposito; Var: Di Paolo, Avar: Monaldi)
Catanzaro-Avellino (ore 17.15): Calzavara di Varese
(Di Gioia-Pressato/Striamo; Var: Gualtieri, Avar: Manganiello)
Cesena-Mantova (ore 19.30): Rapuano di Rimini
(Biffi-Rinaldi/Sacchi G.; Var: Baroni, Avar: Maresca)
Carrarese-Virtus Entella (Domenica 14/12, ore 15): Ferrieri Caputi di Livorno
(Belsanti-Colaianni/Dini; Var: Giua, Avar: Fabbri)
Pescara-Frosinone (domenica 14/12, ore 17:15): Tremolada di Monza
(Bahri-Zezza/Perenzoni; Var Serra (On - site stadio Adriatico
Pescara), Avar: Prenna (on - site stadio Adriatico Pescara).