Calcio

Serie B, tutti gli arbitri della prossima giornata

10 Dic 2025 - 18:58

Arbitri e collaboratori per le partite della 16/a giornata della Serie B di calcio in programma sabato 13 dicembre.

Palermo-Sampdoria (Venerdì 12/12, ore 20:30): Pezzuto di Lecce

(Mokhtar-Cavallina/Di Mario; Var: Volpi, Avar: Di Vuolo)

Juve Stabia-Empoli (ore 15): Arena di Torre del Greco

(Votta-Pascarella/Marcenaro; Var: Nasca, Avar: Pairetto)

Reggiana-Padova (ore 15): Allegretta di Molfetta

(Fontani-Catallo/Zufferli; Var: Rutella, Avar: Del Giovane)

Spezia-Modena (ore 15): Perri di Roma 1

(Capaldo-Grasso/Zanotti; Var: Santoro, Avar: Cosso)

Sudtirol-Bari (ore 15): Collu di Cagliari

(Niedda-Zanellati/Bonacina; Var: Paterna, Avar: Paganessi)

Venezia-Monza (ore 15): Galipo' di Firenze

(Cipressa-Emmanuele/Esposito; Var: Di Paolo, Avar: Monaldi)

Catanzaro-Avellino (ore 17.15): Calzavara di Varese

(Di Gioia-Pressato/Striamo; Var: Gualtieri, Avar: Manganiello)

Cesena-Mantova (ore 19.30): Rapuano di Rimini

(Biffi-Rinaldi/Sacchi G.; Var: Baroni, Avar: Maresca)

Carrarese-Virtus Entella (Domenica 14/12, ore 15): Ferrieri Caputi di Livorno

(Belsanti-Colaianni/Dini; Var: Giua, Avar: Fabbri)

Pescara-Frosinone (domenica 14/12, ore 17:15): Tremolada di Monza

(Bahri-Zezza/Perenzoni; Var Serra (On - site stadio Adriatico

Pescara), Avar: Prenna (on - site stadio Adriatico Pescara).

