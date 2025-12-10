Sci alpino, Vinatzer si allena a Sestriere dopo il podio a Beaver Creek

Dopo il secondo posto nello slalom gigante di Beaver Creek del 7 dicembre scorso, l'azzurro Alex Vinatzer è tornato in pista per allenarsi sulle nevi di Sestriere. Con lui, sulla Kandahar G.A. Agnelli, i compagni di squadra e le nazionali maschili di Svezia, Spagna e Marocco. Da domani sono previsti ulteriori arrivi, tra cui quello della nazionale femminile italiana con Della Mea, Collomb, Mondinelli, Sola, Peterlini, Haller e Valleriani. Nei prossimi giorni scenderanno in pista anche le altre delegazioni attese: l'Albania, con Lara Colturi, atleta cresciuta agonisticamente sulle nevi della Vialattea, la Norvegia, la Lettonia, l'Argentina e la nazionale svedese femminile rappresentata da atlete del calibro di Sara Hector e Anna Svenn Larsson. Tra portacolori della squadra maschile azzurra figurano anche De Aliprandini, Della Vite, Kastlunger, Sala, Borsotti, Canins, Saccardi, Barbera, Seppi, Pizzato e Talacci.