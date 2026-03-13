La F1 cancella i Gp di Bahrein e Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente: manca solo l'ufficialità

Il Gran Premio del Bahrein e quelllo dell'Arabia Saudita stanno per essere cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno a seguito della guerra in Iran e della situazione in Medio Oiente. Lo riportano varie fonti tra cui Marca, Daily Mail e Sky Sports Germania: le gare in Bahrein e a Gedda (Arabia Saudita) sono state annullate ed è atteso un annuncio ufficiale, che probabilmente arriverà nel weekend in Cina dove si corre il Gp di Shanghai.