La F1 cancella i Gp di Bahrein e Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente: manca solo l'ufficialità

F1, ecco come sarà il Madring
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I Gran Premi di Bahrein e Gedda stanno per saltare a causa del conflitto in Iran: come cambia il calendario 2026.
Il Gran Premio del Bahrein e quelllo dell'Arabia Saudita stanno per essere cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno a seguito della guerra in Iran e della situazione in Medio Oiente. Lo riportano varie fonti tra cui Marca, Daily Mail e Sky Sports Germania: le gare in Bahrein e a Gedda (Arabia Saudita) sono state annullate ed è atteso un annuncio ufficiale, che probabilmente arriverà nel weekend in Cina dove si corre il Gp di Shanghai.
Quello del Bahrein (circa 45 milioni di euro) e quello dell'Arabia Saudita (circa 70 milioni di euro) sono due tra i Gp più redditizi della stagione in F1 ma sarebbe prevalsa la sicurezza come priorità per i soggetti coinvolti. Secondo la Bild la decisione è legata non solo a motivi di sicurezza, ma anche ai costi: se l'organizzatore annulla, i costi rimangono a suo carico. Se invece è la Formula 1 ad annullare, la quota dell'organizzatore viene annullata.
Dietro le quinte, riporta ancora il tabloid tedesco, si dice che i sauditi abbiano lottato duramente per organizzare l'evento a Gedda. Secondo alcune fonti, avrebbero persino offerto voli charter per team e personale. Già nel 2022, dopo gli attacchi della milizia yemenita Houthi a un deposito di petrolio vicino al circuito, gli organizzatori avevano sottolineato la solidità del loro sistema di difesa aerea. Tuttavia, senza la gara in Bahrein, sarebbe stato praticamente impossibile spedire l'attrezzatura in Arabia Saudita in tempo. Gli ostacoli logistici sono considerati enormi.
Il Gran Premio del Bahrein era in programma per il 12 aprile, mentre il Gran Premio dell'Arabia Saudita si sarebbe dovuto svolgere una settimana dopo. La tempistica così stretta, anche per la logistica dei team nel trasferimento tra un Gp e l'altro, non consente la sostituzione dei due eventi correndo su altri circuiti, al momento il calendario potrebbe ridursi dunque a 22 gare con una pausa di quattro settimane tra il Giappone e Miami. Restano aperte, anche se considerate poco probabili, le ipotesi di inserimento di altri Gp (Imola?) più avanti per tornare al numero originario di 24 gare.
La Formula 1 ha in programma di tornare in Medio Oriente quest'anno: il Qatar, il 29 novembre, e, come da tradizione, Abu Dhabi, il 6 dicembre, concluderanno la stagione.
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