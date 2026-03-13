Atletica, maratona Roma da record: 36 mila iscritti provenienti da 166 Paesi

Mai così grande, ambita, cercata, voluta. Presentata questa mattina in Campidoglio l'Acea Run Rome The Marathon di domenica 22 marzo 2026. Il mondo correrà a Roma, iscrizioni sold out da quattro mesi, 36mila iscritti nella mitica distanza di maratona, la decima al mondo, atleti provenienti da 166 Paesi, oltre 10mila donne partecipanti, un grande record anche questo. Insieme alla Acea Water Fun Run - Saturday 5k, di sabato mattina 21 marzo, e alla Acea Run4Rome staffetta solidale, saranno 60mila le persone che indosseranno scarpette da corsa e un pettorale. Considerando gli accompagnatori al seguito, che arriveranno anche per visitare e conoscere la maestosità di Roma, si stima un totale di almeno 120mila persone presenti in città, numeri impressionanti, un'enorme festante folla che parla di pace, benessere, solidarietà, sport, turismo. Acea Run Rome The Marathon organizzata per la sesta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport - Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, realtà capaci di trasformare la storica maratona capitolina in uno dei più imponenti eventi sportivi di massa del mondo. La storia è scritta, i record precedenti sono battuti, ma sembra essere solo l'inizio: in futuro numeri, storie, progetti, potrebbero essere ancora migliori. L'Expo Village per la prima volta sarà al Circo Massimo, nel cuore pulsante di Roma, aprirà per quattro giorni, da giovedì 19 a domenica 22. Maratona di Roma inserita nel nuovo circuito European Marathon Classics che raggruppa 8 delle migliori maratone d'Europa e la partenza di tutti e tre gli eventi sarà dal Colosseo e Fori Imperiali e l'arrivo, sempre per tutti, sarà al Circo Massimo. Un percorso sempre più veloce, con Acea Run Rome The Marathon che sia al femminile che al maschile è stata la maratona più veloce corsa in Italia nel 2025.