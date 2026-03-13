Shevchenko in visita a Milanello: "Vedere il Milan felice mi fa stare bene"

"Ritornare qui a Milano è sempre un grande piacere, ho dei bellissimi ricordi. Vedere il Milan felice mi fa stare bene". Lo ha detto Andriy Shevchenko, ex bandiera del Milan e oggi presidente della Federcalcio ucraina, parlando ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento di padel a Milano. Oggi l'ex centravanti ha fatto visita al Milan a Milanello, nelle foto sul sito del club lo si vede salutare i calciatori e il tecnico Max Allegri. Shevchenko ha parlato anche di Modric. "Mi ha sempre impressionato la sua grande umiltà, dimostra una leadership importante. Mi ha detto che è molto contento qui a Milano e che i tifosi rossoneri sono speciali", ha detto Shevchenko. Sulla situazione della sua Ucraina, ancora Sheva ha detto: "La guerra ormai va avanti da 4 anni, è un momento difficile e forse è stato questo l'inverno più duro. La Nazionale è in lotta per il Mondiale e se dovesse qualificarsi sarebbe uno splendido regalo".