"Bruno Giacomelli - Continuavano a chiamarmi Jack O’Malley": la corsa di una vita, dentro e fuori pista

Ci sono storie di motori che superano i confini dell’asfalto per diventare veri e propri romanzi di formazione. "Bruno Giacomelli - continuavano a chiamarmi Jack O’ Malley" è esattamente questo: un libro bellissimo, che profuma di quell'automobilismo romantico, epico e pericoloso degli anni '70 e '80, capace di catturare anche chi non ha mai masticato di pistoni e carburatori.