Volley, Vnl maschile: l'Italia centra sesta vittoria, Belgio ko 3-0

Per questa gara il CT De Giorgi ha schierato la diagonale Giannelli-Romanò, Sanguinetti e Pardo centrali, Porro-Bottolo schiacciatori con Balaso libero. Dall'altra parte della rete il tecnico italiano del Belgio Zanini è sceso in campo con Reggers, Plaskie, D'heer, Rotty, Valkiers, Colson e Lantsoght libero. Buon avvio dell'Italia nel primo set con Romanò, servito da Porro, che mette a terra il pallone del 3-1. Successivamente, il muro di Sanguinetti regala agli azzurri il 5-3. In questa fase l'Italia, seppur con vantaggi minimi, è sempre davanti e comanda il gioco. È ancora Sanguinetti, ben imbeccato da Giannelli, a essere incisivo dal centro (12-9), costringendo il Belgio a spendere un time out. Alla ripresa del gioco Yuri Romanò trova l'ace (13-9). Da questo momento in poi gli azzurri sono bravi a gestire il vantaggioì (18-15, 23-19) e concentrati fino alla fine chiudono il set 25-20 grazie all'attacco vincente di Bottolo. Seconda frazione ancora nel segno degli azzurri, con l'Italia avanti nel punteggio (6-4). Gli azzurri hanno progressivamente preso in mano la situazione, portandosi sul 13-9 e poi sul 16-12. Nella fase centrale, però, c'è stato il parziale ritorno del Belgio che ha recuperato fino al -1 (18-17). Nel finale di set Giannelli e compagni hanno ripreso il ritmo e hanno chiuso a proprio favore anche la seconda frazione per 25-22, portandosi sul 2-0 nel conto dei set.