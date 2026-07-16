Volley, Vnl maschile: l'Italia centra sesta vittoria, Belgio ko 3-0

16 Lug 2026 - 12:46
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© federvolley.it

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Sesto successo in Volleyball Nations League per l'Italia. Nella seconda delle quattro gare in programma a Osaka, gli azzurri guidati dal CT Ferdinando De Giorgi hanno superato per 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) il Belgio allenato dal tecnico italiano Emanuele Zanini, in una sfida importantissima ai fini della classifica generale e qualificazione alle Finals. L'Italia sale così a quota sei vittorie e 20 punti in classifica. Domani gli azzurri osserveranno un turno di riposo dalle partite, prima dello sprint finale con Argentina (18 luglio, ore 12.20) e Cuba (19 luglio, ore 8.30). Gli azzurri sono stati sempre compatti, partendo forte e senza concedersi alcuna pausa nel corso della gara. L'Italia ha imposto per lunghi tratti il proprio ritmo e il proprio gioco, chiudendo con pieno merito la sfida contro il Belgio. Top scorer del match il belga Reggers con 14 punti, per l'Italia in evidenza Romanò e Mati con 13 punti. Da segnalare oggi il compleanno dello schiacciatore azzurro classe 2002 Francesco Sani. 

Per questa gara il CT De Giorgi ha schierato la diagonale Giannelli-Romanò, Sanguinetti e Pardo centrali, Porro-Bottolo schiacciatori con Balaso libero. Dall'altra parte della rete il tecnico italiano del Belgio Zanini è sceso in campo con Reggers, Plaskie, D'heer, Rotty, Valkiers, Colson e Lantsoght libero. Buon avvio dell'Italia nel primo set con Romanò, servito da Porro, che mette a terra il pallone del 3-1. Successivamente, il muro di Sanguinetti regala agli azzurri il 5-3. In questa fase l'Italia, seppur con vantaggi minimi, è sempre davanti e comanda il gioco. È ancora Sanguinetti, ben imbeccato da Giannelli, a essere incisivo dal centro (12-9), costringendo il Belgio a spendere un time out. Alla ripresa del gioco Yuri Romanò trova l'ace (13-9). Da questo momento in poi gli azzurri sono bravi a gestire il vantaggioì (18-15, 23-19) e concentrati fino alla fine chiudono il set 25-20 grazie all'attacco vincente di Bottolo. Seconda frazione ancora nel segno degli azzurri, con l'Italia avanti nel punteggio (6-4). Gli azzurri hanno progressivamente preso in mano la situazione, portandosi sul 13-9 e poi sul 16-12. Nella fase centrale, però, c'è stato il parziale ritorno del Belgio che ha recuperato fino al -1 (18-17). Nel finale di set Giannelli e compagni hanno ripreso il ritmo e hanno chiuso a proprio favore anche la seconda frazione per 25-22, portandosi sul 2-0 nel conto dei set.

Terzo set con gli azzurri ancora avanti (7-5), dopo una fase di equilibrio nella parte centrale del set (16-16) il controllo è tornato all'Italia che ha chiuso 25-22 firmato ancora da Bottolo che ha decretato la fine del match. Italia 3, Belgio 0.

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