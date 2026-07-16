Fiorentina, Dragusin: "Qui grazie anche a Paratici, felice di avere Grosso allenatore"

"La trattativa è partita con la chiamata di Paratici che mi conosce molto bene. Il fatto che ci fosse lui mi ha reso più facile la scelta. Il progetto della Fiorentina è far crescere i giocatori e la scelta è stata molto facile". Così il 24enne difensore rumeno Radu Dragusin, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina. Dragusin, arrivato in prestito dal Tottenham, parla degli obiettivi. "Il mio e quello della squadra - dice - è crescere e migliorare. Ho visto tanta fame di migliorare, tanto entusiasmo". Su Grosso allenatore, aggiunge: "Con il mister Grosso ci stiamo conoscendo per la prima volta. Ho visto che le sue squadre giocano sempre bene e sono felice che sia il mio allenatore. Nelle prossime settimane andremo più sui dettagli". Sulla condizione fisica, aggiunge: "Fisicamente sto bene, sono recuperato al cento per cento. Ho passato un brutto periodo ma è servito a farmi crescere su altri aspetti e ora sono pronto per la Fiorentina".