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La novità

Lazio, ecco la seconda maglia 26/27: torna il tema delle righe

Ispirata ad alcune iconiche divise della storia biancoceleste, la maglia away sviluppa un pattern diagonale destrutturato composto da linee sottili e irregolari che attraversano il corpo della maglia creando un forte senso di movimento e velocità. 

16 Lug 2026 - 12:44
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