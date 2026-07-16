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Mercato Como: accordo con il Chelsea per Trevoh Chalobah

Dopo 15 anni tra le fila dei Blues il difensore inglese è pronto a trasferirsi in Italia, mancano solo gli ultimi dettagli 

16 Lug 2026 - 12:47
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Trevoh Chalobah è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. Dopo le prime offerte respinte dal club inglese, e il momentaneo inserimento dell'Inter nella trattativa, il club lariano è riuscito a trovare un accordo di massima con il Chelsea per l'acquisto a titolo definitivo del difensore inglese. Affare da 35 milioni di euro bonus compresi. Nelle prossime ore è previsto un ultimo incontro tra le parti per definire gli ultimi dettagli. 

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I numeri

 Convocato da Tuchel in extremis per il Mondiale a causa dell'infortunio di Tino Livramento, in questa stagione Chalobah ha collezionato 47 presenze con il Chelsea tra Premier League, Champions League, FA Cup ed EFL Cup. Il classe 1999, inoltre, ha messo a segno 3 gol in Premier League, ma non è mai sceso in campo durante il Mondiale americano. Dopo 151 presenze con la maglia del Chelsea, coronate con la vittoria di due Mondiali per Club (2022 e 2025), una Conference League (2025) e una Supercoppa Europea (2022), il difensore inglese è pronto a lasciare i Blues dopo 15 anni e a trasferirsi in Italia dove lo attende il Como di Fabregas: un innesto di grande qualità per cercare di essere subito competitivi nella prossima Champions League. 

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