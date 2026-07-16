Mercato Como: accordo con il Chelsea per Trevoh Chalobah

Convocato da Tuchel in extremis per il Mondiale a causa dell'infortunio di Tino Livramento, in questa stagione Chalobah ha collezionato 47 presenze con il Chelsea tra Premier League, Champions League, FA Cup ed EFL Cup. Il classe 1999, inoltre, ha messo a segno 3 gol in Premier League, ma non è mai sceso in campo durante il Mondiale americano. Dopo 151 presenze con la maglia del Chelsea, coronate con la vittoria di due Mondiali per Club (2022 e 2025), una Conference League (2025) e una Supercoppa Europea (2022), il difensore inglese è pronto a lasciare i Blues dopo 15 anni e a trasferirsi in Italia dove lo attende il Como di Fabregas: un innesto di grande qualità per cercare di essere subito competitivi nella prossima Champions League.