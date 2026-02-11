MILANO-CORTINA 2026

Olimpiadi, l'ex fidanzata tradita di Laegreid: "Difficile perdonare"

Niente lieto fine per il biatleta norvegese che ha vinto la medaglia di bronzo e confessato la sua infedeltà in diretta tv

11 Feb 2026 - 17:43
1 di 6
© italyphotopress
© italyphotopress
© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

"Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita ma l'ho tradita. Gliel'ho detto una settimana fa ed è stata la settimana peggiore della mia vita. Vorrei solo poter condividere tutto questo con lei". La confessione in mondo visione di Sturla Holm Lägreid dopo il terzo posto ai Giochi nella 20 km individuale hanno toccato Milano-Cortina e fatto rapidamente il giro del mondo e a poche ore dalle lacrime in diretta del 28enne norvegese arriva la risposta della donna, il cui nome è stato tenuto segreto per ragioni di privacy, che ha deciso di replicare scrivendo un messaggio al giornale norvegese Verdens Gang.

Niente lieto fine per il biatleta norvegese però, almeno per il momento, perché la donna ha dichiarato che "sarà difficile perdonarlo, anche dopo una dichiarazione d'amore davanti al mondo intero. Non ho scelto di trovarmi in questa posizione, e mi fa male doverla affrontare. Ci siamo parlati e lui è a conoscenza della mia opinione al riguardo".

videovideo
milano-cortina
fidanzata
norvegia

Ultime notizie

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

Mattarella incontra la Goggia: i complimenti e la battuta su Gasperini. Poi chiama la Fontana: "Squadra formidabile"

Milano-Cortina 2026 live: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026

Constantini, dopo il bronzo ecco la dedica all'amica esclusa per far spazio alla figlia del dt: "La porterò nel cuore"

Laegreid e il tradimento confessato alle Olimpiadi: arriva la risposta dell'ex fidanzata

6

Lägreid, niente lieto fine

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 11 febbraio

00:21
I giochi olimpici live

I giochi olimpici live

Rabbia Paris, fuori per uno sci perso: "Non doveva succedere, oggi potevo fare bene"

7

Halfpipe, brutta caduta per la cinese Liu: barella in pista

Delusione Italia nel SuperG maschile: Franzoni sesto, Paris fuori dopo aver perso uno sci

9

SuperG maschile, che sfortuna per Paris! Perde lo sci e cade: le FOTO

Cio: "Casco vietato? Heraskevych può esprimersi prima e dopo la gara, non durante"

Milano-Cortina, fondiste squalificate per "scioline al fluoro": cosa sono e perché sono vietate

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 10 febbraio

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

I più visti di Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn, urla di dolore dopo la terribile caduta: portata via in elicottero

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore: "Non è andata come volevo"

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 9 febbraio 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:35
Il ritorno di Paratici, per la Viola ma non solo: è amore con Pilar Fogliati
18:32
Mattarella incontra la Goggia: i complimenti e la battuta su Gasperini. Poi chiama la Fontana: "Squadra formidabile"
18:31
Milano-Cortina 2026 live: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026
18:25
Liverpool, Salah sempre più lontano: c'è l'Arabia
18:21
Atletica, Fabbri lancia il peso a 22,50 nel meeting di Stellenbosch in Sudafrica