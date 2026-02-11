Olimpiadi, l'ex fidanzata tradita di Laegreid: "Difficile perdonare"

"Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita ma l'ho tradita. Gliel'ho detto una settimana fa ed è stata la settimana peggiore della mia vita. Vorrei solo poter condividere tutto questo con lei". La confessione in mondo visione di Sturla Holm Lägreid dopo il terzo posto ai Giochi nella 20 km individuale hanno toccato Milano-Cortina e fatto rapidamente il giro del mondo e a poche ore dalle lacrime in diretta del 28enne norvegese arriva la risposta della donna, il cui nome è stato tenuto segreto per ragioni di privacy, che ha deciso di replicare scrivendo un messaggio al giornale norvegese Verdens Gang.