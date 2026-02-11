Milano-Cortina 2026, delusione Italia nel SuperG maschile: Franzoni solo 6°, out Paris

La Svizzera fa festa, l'Italia a testa bassa: questo, purtroppo, il riassunto del Super G che non regala soddisfazioni alla squadra azzurra. In sostanza, non ne va bene una: Giovanni Franzoni ferma il tempo in 1'25"95, lontano 63 centesimi dal vincitore di giornata. Ma, soprattutto, non sufficiente a regalare al pubblico di Bormio una medaglia che, in questa specialità, non è mai arrivata alle Olimpiadi Invernali. Prosegue la maledizione: da Calgary 1988, edizione in cui venne introdotto il Super G, l'Italia non ha mai fatto podio nel maschile. Ci si mette anche la sfortuna, perché Dominik Paris perde uno sci e non arriva nemmeno al primo rilevamento cronometrico. Christof Innerhofer è fuori dalla top 10, Mattia Casse finisce a più di 2 secondi di distacco. Insomma, un disastro.



A fare festa è allora la Svizzera che si prende due medaglie: l'oro con Franjo von Allmen, che si impone con il tempo di 1'25"32, e il bronzo con Marco Odermatt (1'25"60). In mezzo, a 13 centesimi dal vincitore di giornata, c'è Ryan Cochran-Siegle, che regala agli Stati Uniti l'argento. Per von Allmen si tratta del terzo oro in altrettante gare olimpiche disputate a Milano-Cortina 2026, dopo quelli in libera e combinata.