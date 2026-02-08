Milano-Cortina 2026: terribile caduta per Lindsey Vonn nella libera, viene portata via in elicottero

La prospettiva di gareggiare alle Olimpiadi di Cortina è stata "la ragione principale" del ritorno alle gare della Vonn. "È un luogo storicamente molto importante per me. È lì che sono salita sul mio primo podio (nel 2004), dove ho battuto il record di vittorie in Coppa del Mondo (2015), ho pensato che sarebbe stato il posto perfetto per concludere di nuovo la mia carriera", aveva detto nel maggio 2025. Campionessa olimpica di discesa libera del 2010 a Vancouver - e due bronzi, in SuperG sempre a Vancouver e nella libera di Pyeongchang 2018 - è tornata alle gare lo scorso inverno, a oltre sei anni dal ritiro, provata da numerosi infortuni ma con la bacheca piena di trofei.