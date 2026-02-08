MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: terribile caduta per Lindsey Vonn nella libera, viene portata via in elicottero

La campionessa americana è finita a terra dopo pochi secondi

08 Feb 2026 - 13:19
Caduta shock per Lindsey Vonn nella discesa libera sull'Olympia delle Tofane ai giochi di Milano-Cortina 2026. La 41enne campionessa americana, una delle favorite per la medaglia d'oro, è finita a terra dopo pochi secondi, prima del primo intermedio: la gara è stata subito interrotta. Le urla di dolore della Vonn, che nei giorni scorsi ha dichiarato di aver completamente rotto il legamento crociato a Crans Montana durante l'ultima gara di Coppa del Mondo, hanno spezzato il silenzio di Cortina. Dopo gli immediati soccorsi in pista, la Vonn è stata caricata sopra la toboga e portata via in elicottero.

La prospettiva di gareggiare alle Olimpiadi di Cortina è stata "la ragione principale" del ritorno alle gare della Vonn. "È un luogo storicamente molto importante per me. È lì che sono salita sul mio primo podio (nel 2004), dove ho battuto il record di vittorie in Coppa del Mondo (2015), ho pensato che sarebbe stato il posto perfetto per concludere di nuovo la mia carriera", aveva detto nel maggio 2025. Campionessa olimpica di discesa libera del 2010 a Vancouver - e due bronzi, in SuperG sempre a Vancouver e nella libera di Pyeongchang 2018 - è tornata alle gare lo scorso inverno, a oltre sei anni dal ritiro, provata da numerosi infortuni ma con la bacheca piena di trofei.

Dopo la caduta di Lindsey Vonn, la discesa olimpica è stata interrotta nuovamente a causa della caduta dell'andorrana Cande Moreno. La discesista, scesa col pettorale 26, è rimasta a terra ed è stata portata via con l'elicottero. Caduta anche per l'austriaca Nina Ortlieb, che si è rialzata senza conseguenze.

