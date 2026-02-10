Sturla Holm Lægreid, il bronzo poi la confessione: "Ho tradito la mia fidanzata"
La stella norvegese del biathlon ha sorpreso tutti rivelando in tv di essere affranto nonostante la medaglia: "La settimana peggiore della mia vita"
Sturla Holm Lægreid, stella norvegese del biathlon, è sulla bocca di tutti in patria in questi giorni. Il motivo non è la prima medaglia a cinque cerchi conquistata al termine dell’inseguimento olimpico di Milano-Cortina 2026, ma quello che il 28enne ha confessato, in diretta tv ai microfoni di NRK, subito dopo aver tagliato il traguardo: "Lo sport è in secondo piano ora, ho passato una settimana orribile".
“E’ la mia prima medaglia olimpica e voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il cammino - ha spiegato Lægreid senza riuscire a trattenere l'emozione - C’è però qualcuno che forse oggi non mi sta guardando. Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita, la persona più bella e gentile del mondo. Ma tre mesi fa ho commesso l’errore più grande e l’ho tradita. Gliel’ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita. Probabilmente ora ci sono molte persone che mi guardano con occhi diversi, ma io ho occhi solo per lei. Non so bene cosa voglio dire con questo ora, ma lo sport è passato in secondo piano negli ultimi giorni. Vorrei poterlo condividere con lei".
Dichiarazioni e un pianto a dirotto che hanno toccato un intero Paese, che ora si divide tra chi condanna il gesto fedifrago e chi empatizza con il 28enne: "Ho avuto la possibilità di trovare il vero amore e ho sbagliato clamorosamente. Non è necessariamente perdonabile. Ma se questo mi dà una piccola possibilità di dirle quanto la amo, preferirei suicidarmi sui social o in diretta TV solo per avere quella piccola possibilità – ha detto il norvegese visibilmente frastornato - Non dirò a nessuno chi è, perché non voglio darle ulteriore peso in mezzo a tutto questo. Probabilmente sta ancora elaborando il messaggio della settimana scorsa, ma spero che ci sia luce alla fine del tunnel per entrambi. E che possa ancora amarmi".