FORMULA 1

Formula 1, test Bahrain: Norris il più veloce, Leclerc 3° e Hamilton 7° nel giorno 1

È del campione del Mondo il miglior crono nella prima giornata di test a Sakhir. Verstappen secondo

11 Feb 2026 - 17:22
© Getty Images

© Getty Images

Si chiude con il 3° tempo per Charles Leclerc e il 7° per Lewis Hamilton il Day-1 dei test di Formula 1 in Bahrain per la Ferrari. Il monegasco e il britannico si sono alternati in sella alla SF-26 nel corso della giornata a Sakhir, con il numero 44 che ha fermato il cronometro sull’1:36.433 nel corso nella mattinata e il numero 16 che ha invece stampato un 1:35.190 nella sessione pomeridiana. Davanti a tutti ha chiuso Lando Norris (1:34.669).

LA GIORNATA DI TEST
Il primo giorno di test in Bahrain per la Formula 1 è scattato alle ore 8 italiane e si è concluso alle 17, con il programma in pista che è stato spezzato in due sessioni da quattro ore ciascuna. Ben sette team hanno optato per l’alternanza dei piloti a bordo della monoposto, mentre Red Bull, Racing Bulls, Haas e Aston Martin (che ha avuto problemi alla Power Unit Honda) hanno deciso di affidare sia la sessione mattutina che quella pomeridiana allo stesso pilota. Per gli austriaci si è presentato sul circuito di Sakhir Max Verstappen, il quale ha impressionato tutti completando ben 135 giri con il nuovo motore costruito da zero e timbrando un ottimo 1:34.798. L’unico ad andare più forte dell’olandese è stato il Campione del Mondo in carica Lando Norris, autore di un 1:34.669 in sella alla sua McLaren: l’inglese ha sommato 57 giri. A completare il podio dei miglior tempi è stato poi Charles Leclerc: il monegasco ha stampato un 1:35.190 in 79 tornate con la Ferrari, mettendosi dietro sia Ocon (+0.909 su Haas) che Piastri (+0.933 su McLaren).

La rossa di Maranello ha dato buone sensazioni in questa prima giornata di test, con Lewis Hamilton che ha fermato il cronometro sull’1:36.433 nel corso della mattina, siglando così il settimo tempo complessivo. A differenza di Leclerc, che ha guidato nel pomeriggio, il britannico è rimasto in pista nelle prime quattro ore dei test, accumulando 52 giri a bordo della SF-26. La Mercedes ha invece registrato il 6° tempo di Russell (+1.439), mentre Kimi Antonelli ha chiuso 11° (+2.960), completando però soltanto 29 giri. C’era poi grande curiosità per vedere in pista sia l’Audi che la Cadillac: i tedeschi si sono presi il 9° tempo con Hulkemberg (+2.192) e il 15° con Bortoleto (+4.202), mentre gli statunitensi il 14° con Perez (+4.159) e il 16° con Bottas (+4.481). È stata pure una giornata di test importante per la Williams, che non aveva preso parte allo shakedown collettivo che si era tenuto a Barcellona: Sainz ha siglato il 13° tempo (+3.552), Albon il 10° (+2.276). Non hanno invece preso parte alla sessione odierna Hadjar (Red Bull), Alonso (Aston Martin), Lawson (Racing Bulls) e Bearman (Haas).

formula 1
bahrain

Ultimi video

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

00:29
Le nuove tute della Ferrari

Le nuove tute della Ferrari

00:59
MCH F1 PRESENTAZIONE HAAS MCH

F1, presentata la Haas VF-26

00:50
rb

Un aereo acrobatico toglie i veli alla Red Bull

00:29
racingbulls

Racing Bulls con livrea in total white e un tocco di blu

00:26
Leclerc, che scherzo a Russell

Leclerc, che scherzo a Russell

I più visti di Formula 1

Tutti i colori del 2026: le livree delle undici squadre al via del Mondiale

Antonelli, che spavento! Incidente stradale a San Marino per il pilota Mercedes

Aston Martin, ecco lo spauracchio della griglia 2026

ANDREA KIMI ANTONELLI SCATENATO SULLA NEVE

Andrea Kimi Antonelli scatenato sulla neve

Svelata al Superbowl la livrea asimmetrica della Cadillac

La nuova supercar di Kimi Antonelli

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:32
Mattarella incontra la Goggia: i complimenti e la battuta su Gasperini. Poi chiama la Fontana: "Squadra formidabile"
18:25
Liverpool, Salah sempre più lontano: c'è l'Arabia
18:31
Milano-Cortina 2026 live: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026
18:21
Atletica, Fabbri lancia il peso a 22,50 nel meeting di Stellenbosch in Sudafrica
18:04
Constantini, dopo il bronzo ecco la dedica all'amica esclusa per far spazio alla figlia del dt: "La porterò nel cuore"