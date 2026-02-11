Formula 1, test Bahrain: Norris il più veloce, Leclerc 3° e Hamilton 7° nel giorno 1

LA GIORNATA DI TEST

Il primo giorno di test in Bahrain per la Formula 1 è scattato alle ore 8 italiane e si è concluso alle 17, con il programma in pista che è stato spezzato in due sessioni da quattro ore ciascuna. Ben sette team hanno optato per l’alternanza dei piloti a bordo della monoposto, mentre Red Bull, Racing Bulls, Haas e Aston Martin (che ha avuto problemi alla Power Unit Honda) hanno deciso di affidare sia la sessione mattutina che quella pomeridiana allo stesso pilota. Per gli austriaci si è presentato sul circuito di Sakhir Max Verstappen, il quale ha impressionato tutti completando ben 135 giri con il nuovo motore costruito da zero e timbrando un ottimo 1:34.798. L’unico ad andare più forte dell’olandese è stato il Campione del Mondo in carica Lando Norris, autore di un 1:34.669 in sella alla sua McLaren: l’inglese ha sommato 57 giri. A completare il podio dei miglior tempi è stato poi Charles Leclerc: il monegasco ha stampato un 1:35.190 in 79 tornate con la Ferrari, mettendosi dietro sia Ocon (+0.909 su Haas) che Piastri (+0.933 su McLaren).



La rossa di Maranello ha dato buone sensazioni in questa prima giornata di test, con Lewis Hamilton che ha fermato il cronometro sull’1:36.433 nel corso della mattina, siglando così il settimo tempo complessivo. A differenza di Leclerc, che ha guidato nel pomeriggio, il britannico è rimasto in pista nelle prime quattro ore dei test, accumulando 52 giri a bordo della SF-26. La Mercedes ha invece registrato il 6° tempo di Russell (+1.439), mentre Kimi Antonelli ha chiuso 11° (+2.960), completando però soltanto 29 giri. C’era poi grande curiosità per vedere in pista sia l’Audi che la Cadillac: i tedeschi si sono presi il 9° tempo con Hulkemberg (+2.192) e il 15° con Bortoleto (+4.202), mentre gli statunitensi il 14° con Perez (+4.159) e il 16° con Bottas (+4.481). È stata pure una giornata di test importante per la Williams, che non aveva preso parte allo shakedown collettivo che si era tenuto a Barcellona: Sainz ha siglato il 13° tempo (+3.552), Albon il 10° (+2.276). Non hanno invece preso parte alla sessione odierna Hadjar (Red Bull), Alonso (Aston Martin), Lawson (Racing Bulls) e Bearman (Haas).