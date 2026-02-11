MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 11 febbraio

I velocisti azzurri dello sci alpino saranno impegnati nel super G, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell'individuale femminile di biathlon ad Anterselva

11 Feb 2026 - 07:00
videovideo

Settimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio. I velocisti azzurri dello sci alpino saranno impegnati nel super G, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell'individuale femminile di biathlon ad Anterselva. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.

10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

11:00 Sci acrobatico: Gobbe donne, qualificazione 2 (ev. Manuela Passaretta)

11:30 Sci alpino: Super G uomini (da definire)

13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, 10km fondo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

14:15 Biathlon: Individuale 15km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

14:15 Sci acrobatico: Gobbe donne, finale 1 (ev. Manuela Passaretta)

14:55 Sci acrobatico: Gobbe donne, finale 2 (ev. Manuela Passaretta)

17:00 Slittino: Doppio donne, manche 1 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)

17:51 Slittino: Doppio uomini, manche 1 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)

18:30 Pattinaggio di velocità: 1000m uomini (da definire)

18:53 Slittino: Doppio donne, manche 2 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)

19:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Svezia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)

19:30 Pattinaggio di figura: Danza su ghiaccio, danza libera (Charlène Guignard, Marco Fabbri)

19:30 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 1 (Louis Philip Vito III)

19:44 Slittino: Doppio uomini, manche 2 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)

20:27 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 2 (Louis Philip Vito III)

21:10 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Italia - Svezia

* in grassetto le gare per le medaglie

Leggi anche
 Arianna Fontana

L'Italia vuole superare Lillehammer '94: dove possono arrivare le medaglie azzurre

milano-cortina 2026
azzurri
oggi
gara
risultati
italiani

Ultime notizie

Goggia, che peccato! Sofia cade nella combinata a squadre, addio medaglia

Milano-Cortina, fondiste squalificate per "scioline al fluoro": cosa sono e perché sono vietate

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 11 febbraio

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 10 febbraio

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

12

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

01:07
I Giochi Olimpici live

I Giochi Olimpici live

Lægreid, il bronzo, le lacrime e poi la confessione: "Ho tradito la mia fidanzata"

Lo trovò morto nella sua stanza, il norvegese Botn 'regala' la medaglia d'oro a Bakken

20

Curling, Constantini e Mosaner conquistano il bronzo

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

6
Pechino 2022: argento nella staffetta mista, oro nei 500 metri, argento nei 1500 metri

Le 12 meraviglie di Arianna: venti anni di medaglie ai Giochi Invernali

15

Milano Cortina: oro short track, è il secondo dell'Italia

11

Curling, la finale sfugge all'ultimo tiro per Constantini e Mosaner

Goggia, che peccato! Sofia cade nella combinata a squadre, addio medaglia

I più visti di Milano-Cortina 2026

Lindsey Vonn, urla di dolore dopo la terribile caduta: portata via in elicottero

Vonn, annuncio shock del padre: "Lindsey ha 41 anni e questa è la fine della sua carriera"

Arianna Fontana nella storia, l'Italia da 10 e lode: è oro nella staffetta mista di short track

Caduta Vonn a Milano-Cortina

Vonn sottoposta a doppia operazione per riduzione della frattura al femore: "Non è andata come volevo"

Constantini e Mosaner fanno 11: Italia di bronzo nel doppio misto di curling

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 9 febbraio 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
INT. INTEGRALE DE WINTER pubblicare dopo mezzanotte DICH
09:42
De Winter: "Io credo allo scudetto. Allegri molto importante per la mia carriera"
09:26
Milano-Cortina, fondiste squalificate per "scioline al fluoro": cosa sono e perché sono vietate
 Guglielmo Vicario (Empoli): il primo nome della lista nel caso arrivasse un'offerta irrinunciabile per Onana
09:19
E' derby d'Italia per Vicario: non è solo nel mirino dell'Inter ma c'è anche la Juve
08:52
Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 11 febbraio 2026
08:42
De Zerbi lascia l'Olympique Marsiglia: risoluzione consensuale