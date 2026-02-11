Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 11 febbraio
I velocisti azzurri dello sci alpino saranno impegnati nel super G, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell'individuale femminile di biathlon ad Anterselva
Settimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio. I velocisti azzurri dello sci alpino saranno impegnati nel super G, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell'individuale femminile di biathlon ad Anterselva. Clicca qui per il calendario di tutte le gare di oggi.
10:00 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
11:00 Sci acrobatico: Gobbe donne, qualificazione 2 (ev. Manuela Passaretta)
11:30 Sci alpino: Super G uomini (da definire)
13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino normale, 10km fondo (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)
14:15 Biathlon: Individuale 15km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
14:15 Sci acrobatico: Gobbe donne, finale 1 (ev. Manuela Passaretta)
14:55 Sci acrobatico: Gobbe donne, finale 2 (ev. Manuela Passaretta)
17:00 Slittino: Doppio donne, manche 1 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)
17:51 Slittino: Doppio uomini, manche 1 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)
18:30 Pattinaggio di velocità: 1000m uomini (da definire)
18:53 Slittino: Doppio donne, manche 2 (Marion Oberhofer, Andrea Vötter)
19:05 Curling: Round robin uomini, Italia - Svezia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
19:30 Pattinaggio di figura: Danza su ghiaccio, danza libera (Charlène Guignard, Marco Fabbri)
19:30 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 1 (Louis Philip Vito III)
19:44 Slittino: Doppio uomini, manche 2 (Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder)
20:27 Snowboard: Halfpipe uomini, qualificazione manche 2 (Louis Philip Vito III)
21:10 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Italia - Svezia
* in grassetto le gare per le medaglie