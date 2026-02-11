Constantini dedica il bronzo alla Romei esclusa a vantaggio della figlia del dt: "La porto nel cuore"
L'azzurra del curling dopo la seconda medaglia olimpica consecutiva nel doppio misto insieme a Mosaner ha un pensiero per Angela Romei
Stefania Constantini ha appena vinto la medaglia di bronzo nel torneo di doppio misto del curling insieme ad Amos Mosaner salendo sul podio come a Pechino 2022 quando la coppia azzurra vinse l'oro. I due hanno battuto la coppia britannica nella finale per il 3° posto. Il giorno successivo alla seconda gioia olimpica, la Constantini ha fatto la dedica ad Angela Romei, sua migliore amica e soprattutto compagna di squadra in nazionale ma non convocata per Milano-Cortina visto che è stata preferita Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico Marco Mariani.
Il pensiero è andato subito all'amica, commentatrice tecnica durante le Olimpiadi, infatti la Constantini dopo la vittoria nella finale per il bronzo ha indicato verso la tribuna dove era seduta la Romei e successivamente ha fatto una corsa per andare ad abbracciarla. La compagna di squadra si è commossa quando ha ricevuto l'abbraccio di Stefania Constantini.
Nell'intervista concessa ai vari media accreditati la Constantini ha ribadito la sua dedica per la medaglia vinta: "Avrei voluto condividere con lei quest'esperienza olimpica la prossima settimana, ma non sarà così e allora la porterò nel mio cuore". Da parte sua il dt Mariani ha motivato la scelta discussa con l'obiettivo di ringiovanire il gruppo anche in vista del prossimo quadriennio olimpico.