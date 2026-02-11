Constantini dedica il bronzo alla Romei esclusa a vantaggio della figlia del dt: "La porto nel cuore"

Il pensiero è andato subito all'amica, commentatrice tecnica durante le Olimpiadi, infatti la Constantini dopo la vittoria nella finale per il bronzo ha indicato verso la tribuna dove era seduta la Romei e successivamente ha fatto una corsa per andare ad abbracciarla. La compagna di squadra si è commossa quando ha ricevuto l'abbraccio di Stefania Constantini.