Constantini dedica il bronzo alla Romei esclusa a vantaggio della figlia del dt: "La porto nel cuore"

L'azzurra del curling dopo la seconda medaglia olimpica consecutiva nel doppio misto insieme a Mosaner ha un pensiero per Angela Romei

11 Feb 2026 - 18:04
Stefania Constantini ha appena vinto la medaglia di bronzo nel torneo di doppio misto del curling insieme ad Amos Mosaner salendo sul podio come a Pechino 2022 quando la coppia azzurra vinse l'oro. I due hanno battuto la coppia britannica nella finale per il 3° posto. Il giorno successivo alla seconda gioia olimpica, la Constantini ha fatto la dedica ad Angela Romei, sua migliore amica e soprattutto compagna di squadra in nazionale ma non convocata per Milano-Cortina visto che è stata preferita Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico Marco Mariani.

Il pensiero è andato subito all'amica, commentatrice tecnica durante le Olimpiadi, infatti la Constantini dopo la vittoria nella finale per il bronzo ha indicato verso la tribuna dove era seduta la Romei e successivamente ha fatto una corsa per andare ad abbracciarla. La compagna di squadra si è commossa quando ha ricevuto l'abbraccio di Stefania Constantini.

Nell'intervista concessa ai vari media accreditati la Constantini ha ribadito la sua dedica per la medaglia vinta: "Avrei voluto condividere con lei quest'esperienza olimpica la prossima settimana, ma non sarà così e allora la porterò nel mio cuore". Da parte sua il dt Mariani ha motivato la scelta discussa con l'obiettivo di ringiovanire il gruppo anche in vista del prossimo quadriennio olimpico.

