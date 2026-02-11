Dosso in grande crescita vince nei 60 indoor di Belgrado con 7"02

Nei 60 metri al maschile delude l'azzurro più atteso, il campione europeo di Istanbul 2023 Samuele Ceccarelli, settimo nella sua batteria con 6"74 e ben lontano dal crono stagionale di 6"61 con cui si era avvicinato di soli 2 centesimi al minimo per i mondiali di Torun, ma si comporta invece bene il 22enne Stephen Awuah Baffour, velocista romano di origini ghanesi, che in batteria realizza il proprio personale con 6"61 e poi in finale viene però squalificato per falsa partenza.