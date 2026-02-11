ATLETICA

Dosso in grande crescita vince nei 60 indoor di Belgrado con 7"02

La campionessa europea indoor conferma le eccellenti impressioni suscitate al debutto di Ostrava e sfiora di 1 centesimo il suo record italiano

di Redazione Sprintnews
11 Feb 2026 - 19:47
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Zaynab Dosso vince con uno strepitoso crono di 7"02 i 60 metri donne del meeting di Belgrado, dopo aver corso nella batteria con 7"05, mostrandosi in crescita di condizione sulla strada verso i mondiali di Torun in Polonia, dove appare come l'avversaria più accreditata per contrastare la fenomenale velocista santaluciana, Julien Alfred, campionessa olimpica nei 100 metri anche iridata proprio nei 60 a Glasgow 2024, che ha debuttato in stagione pochi giorni fa con 7"00.

Nella competizione della prova Gold del World Indoor Tour, nettamente superata dall'azzurra la britannica Amy Hunt seconda con 7"09 e la svizzera Geraldine Di Tizio Frey terza con 7"19.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nei 60 metri al maschile delude l'azzurro più atteso, il campione europeo di Istanbul 2023 Samuele Ceccarelli, settimo nella sua batteria con 6"74 e ben lontano dal crono stagionale di 6"61 con cui si era avvicinato di soli 2 centesimi al minimo per i mondiali di Torun, ma si comporta invece bene il 22enne Stephen Awuah Baffour, velocista romano di origini ghanesi, che in batteria realizza il proprio personale con 6"61 e poi in finale viene però squalificato per falsa partenza.

Giada Carmassi, che solo cinque giorni fa a Madrid ha sfiorato di 2 centesimi il primato italiano indoor nei 60 H, chiude la finale sulla distanza in 8"07 dopo aver fatto meglio in batteria con 8"03, nella gara vinta dalla svizzera Ida Bomme Beiter in 7"96, mentre l'altra italiana iscritta Elisa Di Lazzaro, esce al primo turno chiudendo quarta in 8"12.

Nelle altre gare con presenza di atleti azzurri, Marta Zenoni chiude in seconda posizione nei 1500 metri donne con il tempo di 4'09"40 al termine di una gara abbastanza tattica impostata su ritmi non eccessivi, vinta dalla svizzera Joceline Wind in 4'08"87, l'italo statunitense Nick Ponzio è nono con 19,61 nel getto del peso uomini vinto dal suo connazionale di nascita Roger Steen autore di un pregevole 22.07, mentre Idea Pieroni nel salto con l'alto femminile è ottava con 1,83. 

Da evidenziare nel salto in lungo maschile la sensazionale prestazione del bulgaro Bozhidar Saraboyurov, che già si era portato a 8,39 nella straordinaria sfida persa con Mattia Furlani pochi giorni fa, capace di migliorarsi sino a 8,45 con cui stabilisce la miglior prestazione mondiale dell'anno, mentre il greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou è secondo con 8,27. 

dosso
zaynab dosso

Ultimi video

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

I più visti di Atletica

Furlani: vittoria con record italiano indoor di 8,39 nel lungo di Metz

Iapichino: successo nel lungo di Karlsruhe con il miglior salto stagionale di 6,84

Dosso: seconda uscita stagionale a Belgrado per confermarsi

Riva: “Punto sempre più in alto con i piedi ben saldi a terra”

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Notizie del giorno
Vedi tutti
Fabiani: "I ragazzi hanno grande personalità"
20:46
Fabiani: "I ragazzi hanno grande personalità"
Sartori: "La medicina è la vittoria"
20:44
Sartori: "La medicina è la vittoria"
20:37
Hockey ghiaccio: tutta la stagione 2024-25, uscito il nuovo annuario
20:30
Dream team Italia slittino, oro anche nel doppio uomini
20:29
Sci, Vonn al terzo intervento dopo la terribile caduta: "Ma sto facendo progressi"