Milano-Cortina 2026, rabbia Paris per lo sci perso: "Non doveva succedere, oggi potevo fare bene"

"Sto imparando, ma non sono ancora perfetto, Von Allmen è stato grandissimo, ormai è un campione, tre medaglie d'oro, chapeau, veramente bravo e c'è solo da imparare - prosegue Franzoni -. È un peccato perché alla fine ho sciato bene in tutti i settori. Purtroppo lì nella parte centrale ho preso sei decimi nella parte un po' più di scorrimento, dove bisognava forse stare un po' più chiusi, far meglio il lancio. Poi la neve ha iniziato a sciogliersi, devo ancora imparare a gestire ancora un po' gli spigoli". E ancora l'omaggio allo svizzero: "Arrivare alla prima Olimpiade e fare tre ori non è da tutti, è assolutamente un campione, un ragazzo che è veramente sempre solare, simpatico, si diverte a sciare, si vede - conclude -, quindi io lo sto prendendo d'ispirazione, mi manca ancora qualche passaggio da migliorare sulle parti di scorrimento e quando si va un po' più dritti, cercheremo di lavorarci".