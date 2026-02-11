Milano-Cortina 2026, rabbia Paris per lo sci perso: "Non doveva succedere, oggi potevo fare bene"

SuperG maschile, che sfortuna per Paris! Perde lo sci e cade: le FOTO
© Getty Images
© Getty Images
SuperG amaro per l'azzurro, uscito dopo poche curve: "Peccato, era un tracciato buono per le mie qualità"
Una beffa atroce. Dopo il bronzo nella discesa libera, Dominik Paris non è riuscito a concludere la sua prova in SuperG: a tradire l'azzurro uno sci perso dopo poche curve. Una delusione che l'atleta di Merano non sa come spiegarsi: "Non si capisce come sia successo, lo sci era mosso ma non doveva aprirsi così... non doveva succedere. Peccato per oggi perché sono stato un po' sfortunato. Bene il bronzo nella discesa libera ma anche oggi volevo fare vedere di quello che son capace. Oggi c'erano buone possibilità: poi è sbagliato parlare quando non si arriva in fondo ma penso che questo fosse un buon tracciato per le mie qualità".
© Getty Images
© Getty Images
"Purtroppo oggi la medaglia non è arrivata per quei tre decimi e mezzo, però siamo lì e comunque sono ancora contento di come sto affrontando le gare". Così Giovanni Franzoni ha commentato la sua prestazione al Super G che lo vede comunque fuori dal podio. "Sentivo ancora di più la pressione - aggiunge -, però sono partito deciso, ho spinto tutto quello che avevo e purtroppo lì non è andata come volevo, però son le gare a volte si vince a volte si perde quindi cerco di imparare".
"Sto imparando, ma non sono ancora perfetto, Von Allmen è stato grandissimo, ormai è un campione, tre medaglie d'oro, chapeau, veramente bravo e c'è solo da imparare - prosegue Franzoni -. È un peccato perché alla fine ho sciato bene in tutti i settori. Purtroppo lì nella parte centrale ho preso sei decimi nella parte un po' più di scorrimento, dove bisognava forse stare un po' più chiusi, far meglio il lancio. Poi la neve ha iniziato a sciogliersi, devo ancora imparare a gestire ancora un po' gli spigoli". E ancora l'omaggio allo svizzero: "Arrivare alla prima Olimpiade e fare tre ori non è da tutti, è assolutamente un campione, un ragazzo che è veramente sempre solare, simpatico, si diverte a sciare, si vede - conclude -, quindi io lo sto prendendo d'ispirazione, mi manca ancora qualche passaggio da migliorare sulle parti di scorrimento e quando si va un po' più dritti, cercheremo di lavorarci".
Meno soddisfatto della sua discesa Christof Innerhofer: "Era un grande obiettivo essere qui, anche se non sono contento di come sono andato. Potevo fare meglio, mi mancava ultima marcia nei pezzi in cui v'è da sciare più da gigantista. La neve? Sì a me piace un po' più dura. Il secondo più vecchio di me aveva cinque anni in meno, ma io non mi accontento mai. Speravo di poter fare top 6. Von Allmen? È difficile fermarlo quando va così"