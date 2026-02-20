Milano-Cortina 2026, short track: Italia di bronzo nella staffetta maschile

"Molto probabilmente sarà la mia ultima gara, non potrei essere più felice". Lo ha detto Andrea Cassinelli dopo il bronzo della staffetta maschile di short track ai Giochi di Milano Cortina. Avere un impianto a Milano "penso sia importantissimo per il movimento dello short track, bisogna ripartire dalle città io l'ho sempre vista così - ha aggiunto alla Rai - Spero che questa cosa porti tanta gente a praticare questo sport che è bellissimo. E' un'emozione unica, invito tutti a pattinare, è adrenalina pura". "Avrei firmato se prima di questi Giochi mi avessero detto che avrei vinto un oro e un bronzo, a livello di squadra siamo forti e l'abbiamo dimostrato - ha aggiunto Luca Spechenauser - Siamo contenti, siamo scesi in campo in quattro ma c'è tutta una squadra dietro". Thomas Nadalini ha sottolineato che "abbiamo conquistato un'altra medaglia, l'enesima per l'Italia Team, far parte di questa squadra è motivo di orgoglio - ha concluso - Siamo fieri di aver contribuito".