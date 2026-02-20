MILANO-CORTINA 2026

Milano-Cortina 2026, short track: Italia di bronzo nella staffetta maschile

Sighel, Nadalini, Spechenhauser e Cassinelli conquistano il terzo posto sui 5.000 metri, oro all'Olanda che domina la gara 

20 Feb 2026 - 23:28
Arriva dallo short track la 27.a medaglia, per l'Italia, nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Si tratta del 13° bronzo azzurro, portato in dote da Pietro Sighel e dalla staffetta maschile, disputata sulla distanza dei 5.000 metri. Dopo le tante sfortune nelle gare individuali, l'azzurro si riscatta bissando la medaglia di Pechino: al suo fianco Spechenhauser, Nadalini e Cassinelli. Oro all'Olanda, che precede la Corea del Sud con una grande prova.

Salgono a 27 le medaglie dell'Italia nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con gli azzurri che esultano nella prima finale di giornata dello short track. C'era grande attesa per la staffetta maschile, disputata sulla distanza dei 5.000 metri e storicamente caotica, e questa gara non ha deluso in termini di spettacolo ed emozioni. Gli azzurri, che avevano grande voglia di rivalsa dopo le varie sfortune di Pietro Sighel nelle gare individuali e la protesta formale della Federghiaccio contro i giudici di gara, hanno dato vita a una prova intelligente e di qualità. Attendisti in avvio, occupando a lungo la quarta posizione, i nostri portacolori hanno poi scalato pian piano le varie posizioni e si sono anche portati in testa per un paio di giri.

Un'incertezza di Sighel ci ha fatto perdere leggermente terreno, ma l'Italia è stata brava a ricomporsi e rimettersi in gioco per le medaglie con un gran finale. Proprio Sighel, come quattro anni fa a Pechino, ha firmato il bronzo e la medaglia azzurra con una chiusura da manuale. Podio dunque per la staffetta azzurra, che bissa il risultato ottenuto quattro anni fa: Spechenhauser, Nadalini, Cassinelli e Sighel hanno chiuso terzi col tempo di 6.52.335, regalando la 27a medaglia e il 13° bronzo all'Italia. Oro alla favoritissima Olanda (6.51.847), che ha preceduto la Corea del Sud (6.52.239) e gli azzurri: fuori dal podio il Canada, campione in carica.

Cassinelli: "Probabile mia ultima gara, non potrei essere più felice"

"Molto probabilmente sarà la mia ultima gara, non potrei essere più felice". Lo ha detto Andrea Cassinelli dopo il bronzo della staffetta maschile di short track ai Giochi di Milano Cortina. Avere un impianto a Milano "penso sia importantissimo per il movimento dello short track, bisogna ripartire dalle città io l'ho sempre vista così - ha aggiunto alla Rai - Spero che questa cosa porti tanta gente a praticare questo sport che è bellissimo. E' un'emozione unica, invito tutti a pattinare, è adrenalina pura". "Avrei firmato se prima di questi Giochi mi avessero detto che avrei vinto un oro e un bronzo, a livello di squadra siamo forti e l'abbiamo dimostrato - ha aggiunto Luca Spechenauser - Siamo contenti, siamo scesi in campo in quattro ma c'è tutta una squadra dietro". Thomas Nadalini ha sottolineato che "abbiamo conquistato un'altra medaglia, l'enesima per l'Italia Team, far parte di questa squadra è motivo di orgoglio - ha concluso - Siamo fieri di aver contribuito".

