Sassuolo, Berardi e la Nazionale: "Dipende da me"

Domenico Berardi , dopo la doppietta inflitta al Verona, ha parlato a fine gara ai microfoni di Dazn. E a proposito di un suo possibile ritorno in Nazionale, ha detto: "Dipende da me, cercherò di lavorare per meritarmi la convocazione. E se non arriverà tiferò per l'Italia". Contento Fabio Grosso tecnico del Sassuolo: "Non era scontato che fossimo a questo punto con questa classifica. Abbiamo faticato all'inizio, della partita, ma poi alla fine sono state premiate le qualità dei nostri attaccanti". Sammarco tecnico del Verona prova a crederci ancora. " Purtroppo siamo fragili, abbiamo preso gol per nostri errori ed è un momento in cui si pagano. Avevamo preparato qualcosa di diverso. Il primi 30 minuti sono stati buoni, mi è dispiaciuto non vedere la reazione nel secondo tempo".