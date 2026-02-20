Sassuolo, Grosso: "Siamo a un livello altissimo, non era scontato e ce lo godiamo"

20 Feb 2026 - 23:42

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, commenta così ai microfoni di Dazn la vittoria per 3-0 sul Verona: "Sono contento, la partita di oggi nascondeva tantissime difficoltà ma siamo stati bravi a soffrire pizzicando gli avversari nei momenti decisivi grazie al lavoro dei nostri attaccanti. Questo è un livello altissimo per dove arriviamo noi, poi abbiamo belle qualità con ragazzi: siamo un mix che deve amalgamarsi bene, in alcuni momenti abbiamo sofferto, in altri abbiamo raccolto quanto seminato. Non era scontato, anzi era molto difficile e ce lo godiamo. Continueremo a lavorare per farci trovare pronti. La partita stasera era difficile perché loro ci aggredivano e poi cercavano la profondità, nella prima parte abbiamo faticato poi per la grande disponibilità dei giocatori offensivi abbiamo trovato le distanze giuste e siamo stati bravi a punirli portando a casa una partita molto difficile e bella. Davanti abbiamo qualità, si passa attraverso le difficoltà. Domenico ha avuto grande continuità, ha recuperato molto bene dall'infortunio. Andrea ha grandissime qualità, molte di più di quelle che ha fatto vedere finora ma può fare ancora tanto perché pochi hanno i suoi numeri. Laurienté ha sempre alternato, nell'ultimo mese ha fatto uno step importante sul piano della continuità e gli sta permettendo di fare partite piene, può ambire a fare una carriera importante Se Gattuso chiamerà Berardi e Pinamonti in Nazionale? Loro sanno tutto quello che serve, ci affidiamo alle loro intuizioni e facciamo tutti il tifo per fare questo passo che ci manca". 

