Italia di bronzo nella staffetta maschile di short track

L'Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta maschile dei 5.000 metri di short track. Gli azzurri Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli sono stati preceduti dall'Olanda dei fratelli Jens e Melle van 'T Wout, argento per la formazione della Corea del Sud. Si tratta della 27 medaglia azzurra di questi Giochi, la quarta nello short track ai giochi di Milano Cortina dopo l'oro nella staffetta mista, l'argento nella staffetta donne e l'argento di Arianna Fontana nei 500 metri.