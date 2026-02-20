1 di 22
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

MILANO-CORTINA 2026

Italia di bronzo nella staffetta maschile di short track

20 Feb 2026 - 23:04
22 foto

L'Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta maschile dei 5.000 metri di short track. Gli azzurri Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli sono stati preceduti dall'Olanda dei fratelli Jens e Melle van 'T Wout, argento per la formazione della Corea del Sud. Si tratta della 27 medaglia azzurra di questi Giochi, la quarta nello short track ai giochi di Milano Cortina dopo l'oro nella staffetta mista, l'argento nella staffetta donne e l'argento di Arianna Fontana nei 500 metri.

milano-cortina 2026
short track

Ultime notizie

Effetto Milano-Cortina 2026: nuovo impianto per hockey e pattinaggio di figura a Milano

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 20 febbraio 2026

Sighel si prende la rivincita e guida la staffetta maschile di short track al bronzo

8

Paura per la polacca Sellier: un pattino la colpisce in volto dopo una caduta

27
Giovanni FRANZONI: discesa libera, argento

Olimpiadi Invernali: tutte le medaglie dell'Italia in foto

Fontana, il finale è amaro: solo quinta nei 1.500 metri di short track: "I Giochi del 2030? Non lo so"

22

Italia di bronzo nella staffetta maschile di short track

Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 20 febbraio

Cerimonia di chiusura Milano-Cortina: anche Achille Lauro sul palco a Verona

8
Finley Melville Ives

Paura per Melville Ives: sbatte testa e collo, portato via in barella

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati del 19 febbraio 2026

Paralimpiadi, riammessi russi e bielorussi con bandiere e inni, Heraskevych attacca: "È uno scandalo"

Sci di fondo, Klaebo schiacciasassi: vince il 10° oro olimpico e punta a fare l'en plein

Milano, l'hockey su ghiaccio e una passione che si è riaccesa con l'Olimpiade

Alberto Gasparri

Brignone: "Percorso difficile: mai avrei sognato di vincere ma non avrei mai fatto comparsata"

Effetto Milano-Cortina 2026: nuovo impianto per hockey e pattinaggio di figura a Milano

I più visti di Milano-Cortina 2026

Fontana supera Mangiarotti: tutte le medaglie che l'hanno resa leggenda

Galeotto fu lo spot: Brignone e James si sono conosciuti sul set tv. E c'era la Goggia...

9° posto Arianna Fontana (Italia): 14 medaglie (3 ori, 6 argenti e 5 bronzi) nello short track tra il 2006 e il 2026

Fontana leggenda dello sport: scala la classifica degli sportivi più medagliati alle Olimpiadi

Vonn, periodo nero. Addio al cane Leo: "Se n'è andato il giorno dopo la mia caduta"

Speed skating, ecco la nona meraviglia: rimonta sugli Usa, oro nell'inseguimento a squadre

Sci di fondo, in gara c'è anche...un cane: le immagini dell'invasione di pista