MILANO-CORTINA 2026

Short track, delusione Fontana: solo quinta nei 1.500 metri

L'azzurra non riesce a entrare nella lotta per il podio: "I Giochi del 2030? Non lo so, devo metabolizzare tutto". Alle sue spalle l'altra azzurra Arianna Sighel

20 Feb 2026 - 23:09
© Getty Images

© Getty Images

Niente medaglia per Arianna Fontana nei 1.500 metri femminili di short track ai Giochi di Milano-Cortina 2026. L'azzurra non è andata oltre il quinto posto nella gara vinta dalla sudcoreana Gilli Kim con il tempo di 2'32"076 davanti alla connazionale Minjeong Choi. Bronzo alla statunitense Corinne Stoddard. Arianna Sighel, l'altra italiana in finale, si è piazzata sesta alle spalle di Fontana.

La regina dei pattini non sale sul podio, anche se si gioca tutto nella quinta finale su altrettante gare disputate a Milano-Cortina 2026 e lotta con il dolore dopo la brutta caduta nelle batterie dei quarti. Si chiudono così i suoi Giochi in casa, con un giro d'onore sul ghiaccio di Rho e tre medaglie preziosissime che fanno di lei l'atleta più vincente "a cinque cerchi". "I Giochi del 2030? Non lo so, devo metabolizzare tutto, le emozioni incredibili che ho vissuto anche quando non sono arrivate le medaglie - ha detto Fontana - . A dicembre non sapevo cosa aspettarmi dopo l'infortunio in queste condizioni l'obiettivo era arrivare in finale, le ho fatte tutte, per me è un grandissimo. A 35 anni non potevo chiedere di meglio, 5 finali e tre medaglie. Ci tenevo a salutare tutti, mi hanno aiutato a rimettermi in piedi dopo la caduta, la botta al gluteo e alla schiena si è fatta sentire, una brutta contusione: ho cercato di combattere fino alla fine in finale"

milano-cortina 2026
fontana
sighel
short track

