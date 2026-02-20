Short track, delusione Fontana: solo quinta nei 1.500 metri

La regina dei pattini non sale sul podio, anche se si gioca tutto nella quinta finale su altrettante gare disputate a Milano-Cortina 2026 e lotta con il dolore dopo la brutta caduta nelle batterie dei quarti. Si chiudono così i suoi Giochi in casa, con un giro d'onore sul ghiaccio di Rho e tre medaglie preziosissime che fanno di lei l'atleta più vincente "a cinque cerchi". "I Giochi del 2030? Non lo so, devo metabolizzare tutto, le emozioni incredibili che ho vissuto anche quando non sono arrivate le medaglie - ha detto Fontana - . A dicembre non sapevo cosa aspettarmi dopo l'infortunio in queste condizioni l'obiettivo era arrivare in finale, le ho fatte tutte, per me è un grandissimo. A 35 anni non potevo chiedere di meglio, 5 finali e tre medaglie. Ci tenevo a salutare tutti, mi hanno aiutato a rimettermi in piedi dopo la caduta, la botta al gluteo e alla schiena si è fatta sentire, una brutta contusione: ho cercato di combattere fino alla fine in finale"