Short track, Sighel taglia il traguardo di spalle: "Un regalo per il pubblico"

Al traguardo con il vantaggio giusto, si gira e lo taglia di spalle. Nessuna sbruffonata nei confronti degli avversari ma un genuino regalo ai tifosi, dice Pietro Sighel, ultimo frazionista della staffetta mista d'oro dello short track. "Volevo regalare - ha detto alla fine - qualcosa di emozionante, l'ho fatto per il pubblico che ci ha molto aiutato. Quando siamo andati in testa alla gara ci ha spinto moltissimo". Un gesto iconico come la spaccata di Kristian Ghedina a Kitzbuhel: "Era un'idea che mi era venuta tempo fa - ha rivelato Sighel - e oggi era il momento giusto per mostrarla. Abbiamo fatto una gara perfetta. Non abbiamo sbagliato nulla", e confessa di aver raggiunto "un obiettivo personale, chiudere un cerchio e vincere la medaglia che mi mancava. L'ho fatto insieme a una squadra incredibile che mi ha steso un 'tappeto rosso' agli ultimi due giri", ha concluso.