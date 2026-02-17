Bodo, l'allenatore Knutsen: "Dobbiamo avere il coraggio di far soffrire l'Inter"

"Sappiamo che affrontiamo una squadra europea di altissimo livello. Sono in forma e noi dobbiamo fare le cose a modo nostro, considerando dove siamo. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo ogni giorno da un gruppo affamato di lavoro, sia che ci siano meno 10 gradi o qualsiasi altra condizione". Lo ha detto il tecnico del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, in conferenza stampa alla vigilia della gara d'andata dei playoff di Champions League contro l'Inter. "La cosa più difficile con l'Inter è che sono molto abituati ad affrontare squadre che giocano uomo contro uomo e sono estremamente bravi ad aprire prima gli spazi centrali - ha aggiunto -. Ma se recuperiamo palla, sono vulnerabili: è uno dei momenti in cui possiamo colpirli. L'altro è quando li costringiamo a difendere bassi, e dobbiamo avere il coraggio di farli soffrire". Il tecnico dei norvegesi ha commentato anche le polemiche nel weekend per Inter-Juventus.