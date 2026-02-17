Inter senza due centrocampisti a Bodo: perché Calhanoglu e Frattesi non ci saranno

Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi non saranno a disposizione di Cristian Chivu per Bodo/Glimt-Inter. Per il turco, che era rientrato contro la Juventus dopo l'infortunio al polpaccio sinistro patito contro il Napoli a fine gennaio, affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra mentre l'italiano lotta con una sindrome gastrointestinale che gli ha portato pure la febbre. Convocato il giovane Bovo, che andrà in panchina.