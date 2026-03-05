INTER

Inter, Lautaro intravede il rientro: "Giorno dopo giorno va sempre meglio"

Il capitano nerazzurro rassicura i tifosi: tempi di recupero confermati

05 Mar 2026 - 20:23
Sarà presente a San Siro, a bordocampo però. L'infortunio patito contro il Bodo in Norvegia costringerà Lautaro ai box ancora per una quindicina di giorni: l'obiettivo è esserci contro la Fiorentina, ultima partita prima della sosta di marzo. Ma il recupero procede bene, lo stesso capitano dell'Inter lo ha dichiarato in una chat con i tifosi nerazzurri: "Giorno dopo giorno va sempre meglio". Nessun annuncio sui tempi di recupero, ma parole sufficienti per instillare fiducia tra chi lo sta attendendo febbrilmente: l'assenza dell'argentino, infatti, si è fatta sinora sentire - eccome! - in fase realizzativa.

Nelle quattro partite disputate senza Lautaro sono arrivate, nell'ordine, la vittoria in campionato contro il Lecce, il ko nel ritorno di Champions contro il Bodo, il successo sempre in campionato contro il Genoa e il pareggio in Coppa Italia contro il Como: cinque i gol realizzati ma nessun attaccante a segno (Mkhitaryan e Akanji contro i salentini, Bastoni con i norvegesi, Dimarco e Calhanoglu contro i rossoblù). In più, nella trasferta lariana, sull'attacco nerazzurro è pesata anche l'assenza di Bonny che, buon per Chivu, rientrerà contro il Milan. L'ultima rete di una punta è stata quella di Esposito in Champions in Norvegia e sempre di Pio anche l'ultimo gol in campionato - parlando di attaccanti - arrivato contro la Juve.

Al di là della scarsa vena realizzativa di Thuram - a segno una volta soltanto nelle ultime nove partite in Serie A, con il Sassuolo), l'assenza di Lautaro si è fatta sentire anche in termini di sviluppo di manovra e di conseguenti occasioni create. Un problema che Chivu dovrà fronteggiare anche nel derby di domenica sera.

