Inter, Lautaro intravede il rientro: "Giorno dopo giorno va sempre meglio"

Nelle quattro partite disputate senza Lautaro sono arrivate, nell'ordine, la vittoria in campionato contro il Lecce, il ko nel ritorno di Champions contro il Bodo, il successo sempre in campionato contro il Genoa e il pareggio in Coppa Italia contro il Como: cinque i gol realizzati ma nessun attaccante a segno (Mkhitaryan e Akanji contro i salentini, Bastoni con i norvegesi, Dimarco e Calhanoglu contro i rossoblù). In più, nella trasferta lariana, sull'attacco nerazzurro è pesata anche l'assenza di Bonny che, buon per Chivu, rientrerà contro il Milan. L'ultima rete di una punta è stata quella di Esposito in Champions in Norvegia e sempre di Pio anche l'ultimo gol in campionato - parlando di attaccanti - arrivato contro la Juve.