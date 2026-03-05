Nba, Boston Celtics: Tatum verso rientro 9 mesi dopo rottura tendine d'Achille

La stella dei Boston Celtics Jayson Tatum è sul punto di tornare in campo nove mesi dopo la rottura del tendine d'Achille destro, durante i playoff NBA della scorsa stagione. Tatum è stato inserito nella lista degli infortuni dubbi dei Celtics giovedì, in vista della partita casalinga contro i Mavericks di venerdì. È la prima volta in questa stagione che non è stato inserito nella lista degli infortunati e in fase di riabilitazione per l'infortunio subito durante Gara 4 della semifinale di Eastern Conference persa da Boston contro i New York Knicks lo scorso maggio. Tatum aveva precedentemente indicato che il suo ritorno in campo sarebbe stato per una partita casalinga.