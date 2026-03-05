Juventus, Gatti centravanti? Da Viviano a Tacchinardi, i talent di SportMediaset si dividono

Spesa cartellini per la rosa, domina il Chelsea. Solo un'Italiana in top 10
Openda e David deludono, mentre il centrale ha dimostrato una freddezza sotto porta non comune per un difensore: potrebbe essere la prossima mossa a sorpresa di Spalletti?
Dopo il gol, pesantissimo, nel finale di partita contro la Roma nel mondo Juve è iniziata a circolare una folle idea: e se fosse Federico Gatti il centravanti per questo finale di stagione? Guardando i numeri, una proposta che a primo acchito sembra pazza assume credibilità. In questa stagione tra tutte le competizioni Gatti ha racimolato 21 presenze (1467 minuti totali) in cui ha trovato la via del gol per quattro volte: circa uno ogni 4 partite. Dati che reggono il confronto con chi i gol dovrebbe farli di mestiere. David, per esempio, in 37 presenze è andato a referto 7 volte: una marcatura ogni 3 gare. Disastroso invece l'annata di Openda: 2 gol in 993 minuti in campo.
La provocazione Gatti trova terreno fertile in Alessio Tacchinardi. L'ex bianconero si è espresso così sulla possibilità di vedere il centrale azzurro in attacco: "Proverei l'azzardo", dice l'ex centrocampista che poi motiva la sua scelta: "Io alla Juve vogliono giocatori che incarnino lo spirito, abbiano la fame, abbiano l'ambizione di voler vincere le partite. E Gatti è uno di questi giocatori". Inoltre, aggiunge poi Tacchinardi, schierare Gatti in attacco sarebbe un chiaro messaggio verso gli attaccanti che, fin ora, hanno deluso: "Sarebbe un segnale forte verso David e Openda per fargli capire che è stata una stagione fallimentare e a fine stagione cercare un'altra sistemazione".
Solo in parte con l'ex collega un altro talent di SportMediaset, Giampaolo Pazzini: "Può essere una soluzione a partita in corso, dall'inizio no". Il Pazzo, spiega la sua posizione da ex centravanti: "Schierare Gatti in attacco dall'inizio vorrebbe dire perdere la fiducia e autostima dei tuoi attaccanti".
Di tutt'altra opinione un altro grande ex della Serie A come Emiliano Viviano. Per l'ex portiere, in un club glorioso come la Juventus, l'idea di un difensore in attacco non dovrebbe avere diritto di cittadinanza: "Per me assolutamente no. Pensare a una delle società più gloriose del mondo che si presenta in una partita di Serie A con un difensore centrale in attacco dal primo minuto secondo me è un po' too much".
