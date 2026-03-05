Juventus, Gatti centravanti? Da Viviano a Tacchinardi, i talent di SportMediaset si dividono

La provocazione Gatti trova terreno fertile in Alessio Tacchinardi. L'ex bianconero si è espresso così sulla possibilità di vedere il centrale azzurro in attacco: "Proverei l'azzardo", dice l'ex centrocampista che poi motiva la sua scelta: "Io alla Juve vogliono giocatori che incarnino lo spirito, abbiano la fame, abbiano l'ambizione di voler vincere le partite. E Gatti è uno di questi giocatori". Inoltre, aggiunge poi Tacchinardi, schierare Gatti in attacco sarebbe un chiaro messaggio verso gli attaccanti che, fin ora, hanno deluso: "Sarebbe un segnale forte verso David e Openda per fargli capire che è stata una stagione fallimentare e a fine stagione cercare un'altra sistemazione".