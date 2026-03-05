Serie B, Giudice Sportivo:14 squalificati per una giornata

Il Giudice sportivo ha squalificato 14 giocatori dopo la 28esima giornata della Serie B. Questi i calciatori tutti fermati per un turno: Altare (Pescara), Blin (Palermo), Azzi (Monza), Karic (Virtus Entella), Le Brogne e Tutino (Avellino), Lovato (Empoli), Zuccon (Mantova), Monterisi con ammenda di 2000€ (Frosinone), Abiuso (Carrarese), Nieling (Modena), Pierozzi (Palermo), Ravanelli (Monza) e Ruggero (Spezia). Una giornata di stop e ammenda anche per il tecnico della Juve Stabia Abate.