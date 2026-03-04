Lo Snowboard Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: adrenalina, acrobazie e velocità tra le curve

Lo snowboard paralimpico è una disciplina giovane: dopo una forte spinta del movimento atletico internazionale, ha fatto il suo debutto ufficiale a Sochi 2014, inizialmente come sottodisciplina dello Sci Alpino. Nell'edizione d'esordio erano previsti solo due eventi da medaglia: l'olandese Bibian Mentel-Spee si aggiudicò lo storico primo oro femminile, mentre lo statunitense Evan Strong conquistò quello maschile.

Grazie all'enorme successo mediatico, lo snowboard è diventato uno sport indipendente a partire da PyeongChang 2018. Da allora, il numero di atleti e di titoli assegnati è cresciuto costantemente: nell'ultima edizione di Pechino 2022 sono stati assegnati 8 titoli complessivi (divisi tra le varie categorie e specialità), consolidando questa disciplina come un pilastro dei Giochi Invernali.