Il Fondo Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: dalle volate nello sprint alle sfide di resistenza sulle lunghe distanze

Lo Sci di Fondo occupa un posto d'onore nel movimento paralimpico, essendo stato uno dei due sport fondatori della prima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali di Örnsköldsvik 1976, in Svezia. Inizialmente riservata solo ad atleti con disabilità fisiche (amputazioni o lesioni midollari), la disciplina ha vissuto una costante espansione: a partire da Innsbruck 1988 sono stati ufficialmente inclusi gli atleti con disabilità visiva, mentre le gare per sit-skiers entrano stabilmente nel programma da Lillehammer 1994. Nel tempo si è evoluto anche dal punto di vista tecnico: l’introduzione e la separazione tra classica e libera hanno cambiato il modo di allenarsi e di gareggiare.