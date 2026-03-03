Lo Sci Alpino Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: velocità, tecnica e il brivido della discesa

La storia dello sci alpino paralimpico è scritta dai nomi di giganti che hanno ridefinito i confini della disciplina. Leggende come Gerd Schönfelder e Reinhild Möller rimangono scolpite nell’albo d'oro con l'incredibile cifra di 16 ori a testa, simboli di un'epoca in cui la Germania dominava in questa disciplina.

Oggi, quel testimone di grandezza è passato nelle mani della dinastia Aigner. A Pechino 2022 i tre fratelli, tutti in gara nella categoria Vision Impaired, hanno conquistato un bottino leggendario di 9 medaglie complessive. Johannes si è dimostrato un fuoriclasse assoluto vincendo 5 medaglie (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo), sia nelle gare di velocità che in quelle tecniche. Le sorelle Veronika (2 ori) e Barbara (1 argento e 1 bronzo) hanno dominato lo slalom e il gigante.

Tra gli atleti italiani che hanno fatto la storia della disciplina ci sono: